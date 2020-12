Champions, sorteggiati gli ottavi: le rivali di Juve, Lazio e Atalanta

Sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale di Champions League: urna benevola per la Juventus, che è stata appaiata al Porto, una delle seconde classificate più abbordabili dell’intero lotto.

Sfide suggestive, ma durissime, per Lazio e Atalanta, che affronteranno due giganti del calcio europeo: i biancocelesti se la vedranno contro il Bayern Monaco campione d’Europa in carica, mentre gli orobici proveranno a fare l’impresa contro il Real Madrid tredici volte vincitore della Champions League.

Tra le altre sfide, spicca Barcellona-Psg. Il Manchester City di Guardiola sfida il Borussia Moenchengladbach, il Liverpool affronterà l’ostico Lipsia, i campioni di Europa League del Siviglia trovano sulla loro strada il Borussia Dortmundi di Haaland. Atletico appaiato al Chelsea.

Gli ottavi di finale di Champions League

Borussia Moenchengladbach – Manchester City

Lazio – Bayern Monaco

Atletico Madrid – Chelsea

Lipsia – Liverpool

Porto – Juventus

Barcellona – Paris Saint Germain

Siviglia – Borussia Dortmund

Atalanta – Real Madrid

Cerimonia in corso a Nyon, è l’ex attaccante del Borussia Dortmund Stéphane Chapuisat ad estrarre i nomi delle formazioni. Con lui il segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti.

Juventus, Lazio e Atalanta stanno per conoscere il loro futuro in Champions League: a Nyon è in corso l’atteso sorteggio degli ottavi di finale della massima competizione continentale. Fiato sospeso per la squadra di Pirlo, che ha primeggiato nel gruppo G con 15 punti davanti al Barcellona; la Lazio di Inzaghi si è qualificata seconda nel girone F, dietro al Borussia Dortmund, secondo posto anche per l’Atalanta di Gasperini nel gruppo D alle spalle del Liverpool.

LE REGOLE

La formula resta quella delle ultime stagioni: le vincitrici dei gruppi saranno le teste di serie, mentre le seconde classificate saranno inserite nell’urna 2. Le squadre che si sono già affrontate nei gironi, e quelle dello stesso Paese, non potranno affrontarsi agli ottavi: un “paletto” che non varrà più dai quarti di finale. Le teste di serie, come da tradizione, affronteranno la partita di ritorno in casa.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DI JUVE, LAZIO E ATALANTA

La Juventus, vincitrice del gruppo dopo l’impresa di Barcellona e quindi testa di serie, ha cinque avversari possibili, tutti abbordabili per la squadra di Pirlo: Lipsia, Porto, Siviglia, Borussia Moenchengladbach e Atletico Madrid. Proprio la squadra di Simeone è la rivale più temibile per la Vecchia Signora.

Discorso opposto invece per Lazio e Atalanta, che come seconde classificate dovranno affrontare le vincitrici dei gruppi: fanno paura Bayern, Chelsea, Dortmund (solo per l’Atalanta), Liverpool (solo per la Lazio), Manchester City, Psg e Real Madrid.

TESTE DI SERIE: Bayern, Chelsea, Dortmund, Juventus, Liverpool, Man. City, Psg e Real Madrid

SECONDE CLASSIFICATE: Barcellona, Lazio, Lipsia, Porto, Siviglia, Atalanta, Borussia Monchengladbach e Atletico Madrid

LE DATE DEGLI OTTAVI

Le partite d’andata degli ottavi di finale si giocheranno tra il 15 e il 16 febbraio, quelle di ritorno tra il 16 e il 17 marzo.

OMNISPORT | 14-12-2020 11:38