Sorteggio Champions League, data, orario, fasce e dove vederlo in tv: Inter, Napoli, Roma e Como in attesa, le novità del regolamento

Il programma e le info del sorteggio di Monaco: le quattro italiane, le regole, gli accoppiamenti, il calendario e tutto quello che c'è da sapere sull'attesissimo appuntamento.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

La Champions League 2026/27 avrà un significato particolare per le quattro italiane al via. Inter e Napoli sono ormai presenze consolidate nella massima competizione europea, mentre la Roma torna in Champions dopo sette anni. Per il Como, invece, sarà una prima assoluta: il club lombardo affronterà la sua storica partecipazione partendo dalla quarta fascia. Quattro percorsi diversi, dunque, pronti a incrociarsi nel sorteggio di Monaco.

Come funziona il sorteggio Champions

Per il terzo anno consecutivo, la massima competizione europea adotterà il formato del girone unico, introdotto per la prima volta nella stagione 2024/25. Le 36 squadre qualificate saranno distribuite in quattro fasce sulla base del coefficiente UEFA. Si inizierà dalla prima fascia, che comprende anche il Psg, campione in carica per la seconda volta consecutiva. Attraverso l’estrazione manuale delle palline, ogni club verrà quindi abbinato, tramite un software automatizzato, alle proprie otto avversarie. La procedura sarà ripetuta per tutte le fasce fino al completamento degli accoppiamenti. Al termine del sorteggio, tutte le partecipanti confluiranno in un’unica classifica, dando così vita alla League Phase.

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Le fasce e le regole per gli accoppiamenti

Nel corso della League Phase, ogni squadra affronterà due avversarie appartenenti a ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto incontri: quattro disputati in casa e altrettanti in trasferta, con gli abbinamenti stabiliti dal software. Una vera e propria emozione per il Como, anche se partirà dal quarto POT, dopo il miracolo della passata stagione, firmato Fabregas. Il sorteggio seguirà inoltre alcune precise limitazioni: non potranno essere affrontate squadre appartenenti alla stessa Federazione nazionale.

Tutte le fasce

Prima fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, INTER, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid

Seconda fascia: Borussia Dortmund, ROMA, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia, PSV Eindhoven

Terza fascia: Feyenoord, Lille, NAPOLI, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt, Fenerbahce

Quarta fascia: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stoccarda, COMO, Lens, Sabah Futbol Klubu, Lask, Viking, Aek Atene

Il regolamento della Champions League Ogni squadra affronterà un totale di 8 sfide nella prima fase, incrociando due avversarie per ciascuna delle quattro fasce (giocando una partita in casa e una in trasferta). Per tutelare l’equilibrio della competizione restano validi i paletti principali: non saranno possibili scontri diretti tra formazioni dello stesso paese e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dalla medesima federazione nazionale.

La novità di questa edizione Una curiosità riguarda gli incroci già proposti nelle ultime edizioni. Per regolamento Uefa, non è possibile disputare lo stesso confronto per tre stagioni consecutive. Nel mega girone, quindi, non ci sarà un altro Inter-Arsenal a San Siro, anche se la sfida potrà ripetersi a Londra, né un nuovo Liverpool-Real Madrid ad Anfield.

Dove vedere il sorteggio Champions: diretta tv e streaming

I tifosi avranno diverse possibilità per seguire in diretta il sorteggio della Champions League 2026/27, con anche un’opzione gratuita. La cerimonia al Grimaldi Forum di Monaco sarà infatti visibile in chiaro su TV8 e potrà essere seguita anche in streaming attraverso i canali online della stessa emittente. L’evento sarà inoltre trasmesso da Sky, mentre per chi preferisce le piattaforme digitali ci saranno anche NOW e Prime Video, oltre Sky Go L’appuntamento è in programma oggi giovedì 27 agosto 2026 alle ore 18:00: la cerimonia si svolgerà nel Principato di Monaco, sede scelta per il sorteggio e confermata ufficialmente dalla UEFA.

Il calendario completo

1ª giornata : 8-9-10 settembre 2026

: 8-9-10 settembre 2026 2ª giornata : 13-14 ottobre 2026

: 13-14 ottobre 2026 3ª giornata : 20-21 ottobre 2026

: 20-21 ottobre 2026 4ª giornata : 3-4 novembre 2026

: 3-4 novembre 2026 5ª giornata : 24-25 novembre 2026

: 24-25 novembre 2026 6ª giornata : 8-9 dicembre 2026

: 8-9 dicembre 2026 7ª giornata : 19-20 gennaio 2027

: 19-20 gennaio 2027 8ª giornata: 27 gennaio 2027

Le date della fase a eliminazione diretta:

Spareggi: 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno)

16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno) Ottavi di finale : 9-10 marzo (andata) e 16-17 marzo (ritorno)

: 9-10 marzo (andata) e 16-17 marzo (ritorno) Quarti di finale : 6-7 aprile (andata) e 13-14 aprile (ritorno)

: 6-7 aprile (andata) e 13-14 aprile (ritorno) Semifinali : 27-28 aprile (andata) e 4-5 maggio (ritorno)

: 27-28 aprile (andata) e 4-5 maggio (ritorno) Finale: sabato 5 giugno al “Metropolitano” di Madrid

La fase a eliminazione diretta

Al termine della League Phase, la classifica determinerà il destino di tutte le squadre. Le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni piazzate tra il 9° e il 16° posto dovranno disputare i playoff, entrando però nel sorteggio da teste di serie. Stesso percorso, ma senza il vantaggio del seeding, per le squadre classificate dal 17° al 24° posto, che affronteranno i playoff da non teste di serie. Sarà seguito questa modalità di accoppiamento: 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª; 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª; 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª; 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª. Chi invece chiuderà la fase campionato tra la 25ª e la 36ª posizione verrà eliminato dalla competizione e, a differenza di quanto avveniva in passato, non sarà retrocesso in Europa League.

Anche per stabilire il tabellone degli ottavi di finale viene utilizzato un criterio legato alla posizione ottenuta nella League Phase. Le prime otto classificate, già qualificate direttamente, vengono infatti accoppiate a due a due. Le quattro coppie così formate vengono poi inserite nel tabellone insieme alle squadre provenienti dai playoff, seguendo un ordine prestabilito. In particolare, 1ª e 2ª possono incontrare una formazione classificata tra 15ª/16ª oppure 17ª/18ª; 3ª e 4ª una tra 13ª/14ª o 19ª/20ª; 5ª e 6ª una tra 11ª/12ª o 21ª/22ª; infine, 7ª e 8ª una tra 9ª/10ª oppure 23ª/24ª. In questo modo viene definito il percorso che porterà le squadre fino alla fase finale della competizione. Dagli ottavi potranno esserci anche i derby nazionali.

Il vantaggio delle teste di serie

Anche nelle fasi successive alla League Phase la posizione ottenuta in classifica continua ad avere un peso. Le squadre che hanno chiuso la fase campionato nelle prime quattro posizioni avranno lo status di teste di serie nei quarti di finale e potranno disputare la gara di ritorno davanti al proprio pubblico. Lo stesso principio vale in semifinale per le prime due classificate, che manterranno il vantaggio di giocare il secondo confronto in casa nel caso raggiungano il penultimo turno. Inoltre, l’eliminazione di una testa di serie trasferisce il relativo status alla squadra che l’ha battuta, che ne acquisisce quindi i vantaggi nel prosieguo del torneo.