Champions, Inter e Roma ritrovano Mou, è di nuovo City-Napoli, PSG e Barça per il Como: tutte le avversarie delle italiane

Entra nel vivo la Champions League 2026/2027: sorteggio benevolo per le italiane e tanti destini incrociati. Non mancano i big match: il Psg ritrova il Barcellona

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Terminate le sfide dei preliminari, la Champions League 2026/2027 inizia finalmente a prendere forma. Nella consueta sede del Grimaldi Forum di Monaco, c’è stata la cerimonia per il sorteggio della League Phase. Tutte e 36 le squadre qualificate alla fase finale del torneo sono state accoppiate: otto sfide per ciascuna squadra, quattro in casa e quattro in trasferta. Quattro le squadre italiane protagoniste, Inter, Roma, Napoli e Como, una per ogni fascia.

Le rivali delle italiane: Inter e Roma ritrovano Mourinho

Il sorteggio della League Phase è iniziato subito forte per le italiane con Inter e Roma che sono state associate con il Real Madrid. Due partite speciali per José Mourinho che tornerà all’Olimpico contro i giallorossi e accoglierà la squadra del suo ex pupillo Chivu al Bernabeu. Il portoghese ha lasciato in entrambe le squadre dei ricordi stupendi, dalla Conference con la Roma al Triplete con i nerazzurri. Tolte le big della prima fascia, l’Inter può ritenersi soddisfatta dalle squadre pescate nelle altre fasce: l’unica vera insidia, sulla carta, è rappresentata dal Borussia Dortmund, affrontato dai nerazzurri anche nella scorsa stagione.

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Un po’ più complicato il sorteggio per la Roma. Dalla prima fascia, oltre alla squadra di Mourinho, i giallorossi hanno pescato anche i bicampioni d’Europa del Psg, che la squadra di Gasperini dovrà affrontare al Parco dei Principi. La Roma dalla seconda fascia affronterà anche il Manchester United a Old Trafford: sarà la settima sfida in Champions League tra le due squadre, l’ultimo precedente il famigerato 7-1 dei Red Devils negli ottavi di finale dell’edizione 2006/2007. Giallorossi che affronteranno anche il Lille del figlio d’arte Davide Ancelotti. Due trasferte ostiche, soprattutto per l’ambiente molto caldo, quelle contro il Fenerbahce e l’AEK Atene.

Le avversarie dell’Inter : Real Madrid (A), Liverpool (H), Brugge (H), Borussia (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stoccarda (H), S. Bratislava (A);

: Le avversarie della Roma: Real Madrd (H), PSG (A), Sporting (H), Manchester United (A), Lille (H), Fenerbahce (A), Slovan Bratislava (H), AEK Atene (A).

De Bruyne torna a Manchester, il Como affronta Barcellona e Manchester United

Tanti incroci di destino anche per le altre due italiane protagoniste del sorteggio della League Phase di Champions. Il Napoli tornerà ad affrontare il Manchester City all’Etihad Stadium come nella scorsa stagione. Un occhio di riguardo ovviamente per Kevin De Bruyne che ritrova ancora una volta i suoi ex compagni dopo dieci anni con i Citizens, stavolta però senza Guardiola, sostituito da Maresca. Gli azzurri pescano due inglesi dalla prima fascia: oltre ai Citizens, il Napoli affronteranno anche i campioni d’Inghilterra dell’Arsenal, al Maradona. Farioli tornerà ad affrontare una squadra italiana con il suo Porto e sarà proprio il Napoli di Allegri, al Do Dragao. Napoli che pesca anche due norvegesi, Bodo/Glimt e Viking, ma in entrambi i casi evita la trasferta in Scandinavia. Mentre non riesce a evitare la lunga trasferta in Azerbaijan per la sfida contro la debuttante Sabah.

Grande emozione per il Como, che eccezionalmente durante il sorteggio si è allenato allo stadio per seguire tutti insieme la cerimonia. Una prima fascia da brividi per la squadra di Fabregas che tornerà al Camp Nou per affrontare il “suo” Barcellona, mentre al Sinigaglia ospiterà il Paris Saint-Germain. Oltre ai parigini, arriverà a Como anche il Manchester United. Un sorteggio che per il Como si conclude con un momento speciale: a pescare la pallina con il nome è David Villa, grande amico di fabregas ed ecompagno con la nazionale spagnola, mentre a premere il tasto per svelare l’ultima avversaria della League Phase è Thierry Henry, azionista minoritario del club che prima del sorteggio ha ricevuto un premio alla carriera.

Le avversarie del Napoli : Arsenal (H), Manchester City (A), Club Brugge (H), Porto (A), Bodo/Glimt (H), Villarreal (A), Viking (H), Sabah (A);

: Arsenal (H), Manchester City (A), Club Brugge (H), Porto (A), Bodo/Glimt (H), Villarreal (A), Viking (H), Sabah (A); Le avversarie del Como: PSG (H), Barcellona (A), Manchester United (H), Real Betis (A), Lipsia (H), Feyenoord (A), AEK Atene (H), Lens (A).

I big match

Oltre alle rivali delle italiane, il focus inevitabilmente è anche sulle grandi sfide che affollano già dalla League Phase. Partendo dai campioni in carica del Psg, che dalla prima fascia pescano il Barcellona, nel remake della storica rimonta dei blaugrana nel 2017, e il Manchester City. Dopo la semifinale dello scorso anno, Arsenal e Bayern Monaco si rincontrano di nuovo, stavolta già nella prima fase del torneo. Bavaresi che giocheranno anche contro il Manchester United in una sfida sempre molto sentita dopo il disastro aereo del 1958 di Monaco in cui persero la vita 8 giocatori dei Red Devils. Occhi puntati anche su Barcellona-Manchester City e Arsenal-Real Madrid.