Sorteggio Champions, orario, dove vederlo in tv e in streaming, lo scenario per le itaiane

Tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi dei playoff di Champions League. Nessuna italiana nella top 8, i possibili accoppiamenti dell'urna di Nyon

Il format della Champions League si conferma ancora una volta incredibile. L’ultima giornata della League Phase ha regalato una montagna russa di emozioni per praticamente tutte le squadre: su 18 partite, solamente quella tra Arsenal e Kairat non contava nulla ai fini della classifica (Gunners già agli ottavi e kazaki eliminati). In 90 minuti più recupero è successo di tutto, sia nella lotta perla top 8 che quella per l’accesso ai playoff. Un’edizione più spettacolare persino della scorsa, che ha dato i suoi verdetti: nessuna italiana tra le prime 8, nonostante l’Inter per qualche minuto nel finale ci fosse entrata.

Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City: queste sono le squadre qualificate direttamente agli ottavi. I portoghesi si qualificano tra le prime otto con il gol segnato a Bilbao al 94′. Mentre i cugini del Benfica raggiungono i playoff grazie alla differenza reti, aumentata di un gol all’ultima azione della partita vinta contro il Real con l’incornata del portiere Trubin. È successo di tutto, ma ora è tempo di sorteggi.

Sorteggio Champions League: dove vederlo in tv e in streaming

I sorteggi per i playoff di Champions League sono in programma per venerdì 30 gennaio alla Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera. la cerimonia inizierà alle 12, mentre un’ora dopo andrà in scena il sorteggio dell’Europa League. Sarà possibile seguire entrambi i sorteggi in tv sulle reti Sky, con Sky Sport 24 come canale di riferimento. Si potrà seguire la cerimonia anche in streaming tramite le app NOW e Sky Go, previo abbonamento. I sorteggi saranno trasmessi anche dalla Uefa e si potranno vedere gratuitamente sul sito e l’app ufficiale.

Come funziona il sorteggio di Champions League

Le protagoniste del sorteggio di venerdì sono state decise. Le squadre che hanno terminato la League Phase dalla nona alla ventiquattresima posizione avranno gli occhi puntati a Nyon per conoscere il loro destino. Il gruppone centrale della classifica della League Phase verrà diviso in due: le squadre classificate dalla nona alla sedicesima classificata formeranno quattro coppie di teste di serie che verranno accoppiate con le non teste di serie, dunque le squadre che hanno concluso la League Phase tra il diciassettesimo e il ventiquattresimo posto. Dopo aver accoppiato le squadre per i playoff, ognuna delle prime otto della classifica verrà accoppiata con una sfida dei playoff e affronterà la vincitrice. Non cambiano le regole neanche per quanto riguardano i possibili derby. Infatti due squadre della stessa nazione potrebbero affrontarsi ai playoff: stando a come è terminata la League Phase, ci potrebbe essere un derby francese tra Psg e Monaco, e un derby tedesco fra Dortmund e Leverkusen.

Lo scenario delle italiane

L’unica italiana che non affronterà i playoff sarà il Napoli, che ha terminato la League Phase al 30° posto. La squadra di Conte ha dato tutto al Maradona, prima ribaltando il Chelsea, che a sua volta nel finale è riuscito a strappare la vittoria e qualificarsi tra le prime otto. Nessuna italiana nella top 8, nonostante l’Inter per qualche minuto abbia assaporato il dolce sapore delle due partite in meno da affrontare. Dopo il gol di Dimarco contro il Borussia Dortmund, con il Chelsea ancora sul pareggio a Napoli, la squadra di Chivu per qualche minuto ha occupato l’ottavo posto. Poco dopo però è arrivata la rete del sorpasso di Joao Pedro e il sogno era già finito. In pieno recupero anche lo Sporting ha scavalcato l’Inter, facendo scivolare fuori il Real Madrid e quindi portando i nerazzurri al decimo posto. Poco cambia: Chivu e compagni sono stati accoppiati con il Real Madrid e le possibili avversarie sono il Bodo/Glimt e il Benfica. Agli ottavi una tra Sporting e Manchester City.

Situazione più tranquilla nel corso dei 90 minuti per la Juventus, già certa dei playoff e con speranze minime di qualificazione diretta agli ottavi. Contro il Monaco finisce 0-0 e arriva ai playoff da testa di serie. Accoppiata con l’Atletico Madrid, la squadra di Spalletti ai playoff potrà affrontare una tra Club Brugge e Galatasaray. Mentre agli ottavi i bianconeri potranno pescare una tra Tottenham e Liverpool. Tra le italiane, quella che ha più da rimpiangere è l’Atalanta, che a fine prime tempo della penultima giornata di League Phase era al terzo posto. Poi il disastroso secondo tempo contro l’Athletic Club, eliminato, e la sconfitta all’ultima giornata contro l’Union Saint-Gilloise, eliminato. Palladino dunque termina la League Phase al quindicesimo posto, appena dentro per essere testa di serie. Bergamaschi accoppiati con il Leverkusen, potranno affrontare una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. Accoppiamento di fuoco poi per gli ottavi con l’Atalanta che potrà pescare una tra Arsenal e Bayern Monaco, le prime due della League Phase.