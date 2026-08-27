Champions: i tifosi dell’Inter sicuri della Top 8, Mou e Luis Enrique dividono quelli della Roma. A Napoli preoccupati per DeBruyne 

Dopo il sorteggio di Montecarlo tanto ottimismo sul fronte nerazzurro, mentre i supporter giallorossi si concentrano soprattutto sulle sfide con i due grandi ex

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La sicurezza dei tifosi dell’Inter di passare tra le prime 8 la league phase, l’emozione di quelli della Roma per gli incontri con gli ex José Mourinho e Luis Enrique, la preoccupazione dei supporter del Napoli per Kevin De Bruyne, che avrebbe evitato volentieri una nuova trasferta nella “sua” Manchester: queste le principali reazioni sui social al sorteggio della Champions League tenuto a Montecarlo.

Inter, tifosi sicuri di entrare nella Top 8

Il sorteggio della Champions League di Montecarlo ha fatto felici i tifosi dell’Inter, estremamente soddisfatti degli abbinamenti della league phase: secondo molti supporter nerazzurri, infatti, soltanto la gara in casa del Real Madrid rappresenta un vero pericolo per la squadra di Cristian Chivu, che invece parte alla pari col Liverpool (da affrontare a Milano) ed è superiore a tutte le altre avversarie.

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“Evitate alcune mine vaganti delle fasce più basse, ma nessuna squadra materasso. È lecito puntare alle prime 8”, scrive Stefano su X. “Ragazzi senza paura sorteggio più che abbordabile. Tolto Real e Liverpool siamo superiori a tutte”, aggiunge Roberto. “Ottimo giocare con Brugge, Stoccarda e Shakhtar a San Siro, sono squadre che in trasferta si trasformano”, fa notare Jack. Icarus tira le somme: “18 punti da fare, siamo da prime 8”.

Roma, i tifosi aspettano Mou e Luis Enrique

Il cammino della Roma non sarà agevole, soprattutto perché i giallorossi hanno pescato Real Madrid e Psg dalla prima urna e perché le quattro gare in trasferte (Psg, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene) si annunciano tutt’altro che agevoli. Prima che con la testa, però, i tifosi giallorossi commentano col cuore il sorteggio: impossibile per loro restare indifferenti alla sfida con il grande ex José Mourinho, ma anche l’idea di rincontrare Luis Enrique piace a diversi romanisti.

“Mister José torna a casa, giusto così”, scrive SoloRoma. “Mourinho e Luis Enrique, entrambi ex allenatori della Roma: ditemi se esiste una cosa piu romanista di questa”, aggiunge Max ricordando i trascorsi del tecnico del Psg. “Quella con Mou è l’unica partita che vedrò abbastanza in relax…”, scrive SorMarchese. Quanto alle chance di qualificazione, i romanisti sono fiduciosi: “Non è andata malissimo, calcolando che siamo in Champions League”, sintetizza Andrea.

Napoli, tifosi preoccupati per De Bruyne

Quanto al Napoli, i supporter azzurri si mostrano piuttosto fiduciosi per un percorso che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri sfidare sì l’Arsenal campione della Premier (al Maradona) e nuovamente il City a Manchester, ma che poi presenterà una serie di avversari alla portata degli azzurri. “Ci è andata bene”, commenta Cristian, mentre Markic fa notare che “Il Napoli pesca sempre le stesse squadre: Arsenal, City, Villarreal”. “Facciamo 12 punti”, ha già calcolato Luka, che vede dunque il Napoli ai playoff. “Oltre alle inglesi, temo solo la trasferta col Porto”, il giudizio di Bacus.

Un po’ di preoccupazione per Kevin De Bruyne, che recentemente aveva dichiarato di non aver vissuto bene la sfida col Manchester City della scorsa stagione. “De Bruyne non sarà contento, disse che che soffri a giocare contro il City”, ricorda Saiyan citando il belga, che tornerà a sfidare la “sua” squadra.

Como, la Champions è una festa

Per i supporter del Como, la prima volta ai sorteggi della Champions League rappresenta una vera e propria festa: pochi i pronostici sul passaggio del turno, i tifosi lariani sono affascinati dalla possibilità di affrontare top team come Psg, United e Barcellona. “Fantastico giocare al Camp Nou, anche per Fabregas!”, scrive Matt, ricordando le origini e il passato dell’allenatore del Como. “I biglietti per Como-Psg sono praticamente già finiti”, ironizza Chia. “Oserei dire sorteggio fattibile, tolti Barcellona e Psg”, si sbilancia Daniele, tra i pochi ad azzardare un giudizio sulle chance della squadra lariana di arrivare ai playoff.