Sorteggio Champions: Tifosi Juve non hanno dubbi

Con l’eliminazione dell’Inter – esclusa anche dall’Europa League, sono rimaste tre le squadre italiane in Champions League: Juventus, Lazio e Atalanta conosceranno lunedì il nome dell’avversaria agli ottavi di finale. A Nyon (ore 12) ci sarà il sorteggio (con diretta su Sky e in chiaro su Canale 20) ma i tifosi bianconeri sono abbastanza tranquilli sull’esito dell’urna.

Le possibili avversarie della Juve agli ottavi

Con il clamoroso 3-0 rifiliato al Barcellona in Spagna la Juventus si è qualificata prima nel suo girone e ai sorteggi sarà testa di serie assieme a Bayern, Chelsea Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Psg e Real Madrid. Praticamente impossibile incontrare tutte le squadre più forti, compreso il Barcellona (che non è testa di serie ma non si possono incontrare squadre già affrontate nel girone).

I bianconeri non possono affrontare neanche le due italiane, Atalanta e Lazio, perché agli ottavi i derby sono vietati. Restano pertanto possibili gli accoppiamenti solo con Atletico Madrid, Lipsia, Borussia Mönchengladbach, Porto e Siviglia

Le date degli ottavi

Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa. Le partite di andata degli ottavi sono in programma il 17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo. Il fischio d’inizio è alle 21:00. Il sorteggio per quarti, semifinali e finale si svolgerà il 19 marzo

Per i tifosi della Juve l’unico rischio è l’Atletico Madrid

Sui social i fan della Juve sono sereni in vista del sorteggio: “Rischio minimo e unico pensiero l’Atletico”. “Solo l’Atletico Madrid è temibile ma l’abbiamo già eliminato” e infine: “Se giochiamo come col Barca non ce n’è per nessuno”.

SPORTEVAI | 10-12-2020 10:12