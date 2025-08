WTA Cincinnati, sorteggio da incubo per Jasmine Paolini: caos per il tabellone femminile. Reggi: “Servono decisioni forti”

La toscana che non giocherà il primo turno potrebbe trovarsi subito di fronte la greca Sakkari. Intanto il sorteggio del torneo statunitense mette ancora in imbarazzo la WTA

La WTA ancora una volta al centro delle polemiche. Stavolta l’organizzazione mondiale del tennis femminile si rende protagonista di un caos con i tabelloni del torneo che spuntano sui social prima che sul sito ufficiale. E le informazioni che trapelano non fanno di certo sorridere Jasmine Paolini.

Avvio da incubo per Paolini

E’ un momento difficile per Jasmine Paolini che dopo essersi guadagnata un sogno con la vittoria agli Internazionali di Roma non è riuscita più ad avere lo stesso livello di prestazioni. Ora la toscana cerca riscatto nel torneo statunitense con vista sugli US Open ma non sarà facile. Dopo il bye al primo turno potrebbe già esserci un match molto ostico contro la greca Sakkari. Poi il cammino dell’azzurra prevede un possibile scontro contro la statunitense Krueger e agli ottavi il possibile incrocio co0n Coco Gauff. In semifinale ancora Stati Uniti contro Jessica Pegula e la potenziale finale contro la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka.

L’altra azzurra presente nel tabellone principale (eliminate nelle qualificazioni Trevisan e Cocciaretto) è Lucia Bronzetti che scende subito in campo per il primo turno contro la cinese Zhu, la vincitrice sfiderà Kasatkina.

Cincinnati: il sorteggio del tabellone maschile

Il sorteggio femminile è un caso

Era atteso ieri sera il sorteggio del tabellone femminile del torneo di Cincinnati. Ma da parte dell’organizzazione del torneo americano c’è stato qualche problema evidente. E anche a distanza di ore sul sito ufficiale dell’evento non c’è ancora nessuna traccia dei match del torneo WTA. Le prime indiscrezioni arrivano da siti e applicazioni che hanno accesso alle informazioni in maniera privilegiata con i sorteggi che fanno la loro comparsa sui social prima che sul sito ufficiale del Cincinnati Open.

I consigli di Reggi a Jas

Un momento difficile per Jasmine Paolini a cui arrivano i consigli di Raffaella Reggi, ultima italiana prima di Jas a vincere Roma: “Non è semplice sostituire uno come Furlan – dice in un’intervista al Messaggero – Ora deve essere lei a guardarsi dentro e a capire cosa vuole fare. Per me la strada è fare come Sinner, che prende sempre decisioni chiare e nette per puntare in alto. Jasmine deve pensare che in questo momento il panorama femminile offre lo spazio per puntare al vertice come successo un anno fa. Ma cambiare così spesso allenatore porta solo alla confusione”.