Azzurri teste di serie al pari di Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Nei quarti la squadra di Volandri se la vedrà con una tra Regno Unito, Austria, Canada e Corea del Sud.

Sarà l’ultimo atto della stagione del tennis, una sfida a otto in cui i protagonisti non saranno “soltanto” i campioni in campo, quanto piuttosto i loro paesi. Tutto è pronto a Bologna per le Finals 2026 di Coppa Davis, il cui tabellone sarà svelato dalla cerimonia del sorteggio in programma nel capoluogo emiliano. La formula è quella classica dei tornei di tennis: tabellone con sfide a eliminazione e finale prevista per domenica 29 novembre. Chi succederà all’Italia nell’albo d’oro del torneo? E chi si troveranno di fronte gli Azzurri nella loro marcia d’avvicinamento – si spera – verso l’ennesimo titolo?

Sorteggio Final Eight Coppa Davis, data, ora e teste di serie

La cerimonia di sorteggio è in programma martedì 22 settembre alle 12 e definirà gli abbinamenti non solo per i quarti di finale (24, 25 e 26 novembre) quanto per i successivi incontri di semifinale (27 e 28 novembre) e naturalmente per la finale del 29. Quattro le teste di serie, scelte in base alla posizione nel ranking ITF: Italia, Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Questo vuol dire che nei quarti gli Azzurri, padroni di casa e campioni in carica, sono certi di non dover sfidare subito Zverev, Alcaraz o Mensik. Le non teste di serie sono invece le selezioni di Regno Unito, Austria, Canada e Corea del Sud.

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Il format della “nuova” Coppa Davis con la finale unificata

Dopo il primo turno non ci sono più paletti, tutti possono sfidare tutti. Il format non è cambiato rispetto alle Final Eight degli ultimi anni, mentre è diverso rispetto alle sfide dei turni eliminatori, che si sono giocate col metodo “tradizionale” al meglio dei cinque incontri, con partite in casa o in trasferta e col doppio come terzo incontro, in mezzo alla competizione. Col “nuovo” format, sono solo tre gli incontri per ogni turno, tutti al meglio dei tre set. Prima la sfida di singolare tra i numeri 2 delle rispettive Nazionali, quindi quella tra i numeri 1, infine (e se necessario) il match di doppio. Che quindi potrebbe essere annullato perché ininfluente oppure, per paradosso, rivelarsi decisivo.

Davis con Zverev, Alcaraz e Auger-Aliassime: che farà Sinner?

Sarà – o dovrebbe essere – un’edizione ricca di grandi firme. Zverev ha trascinato la Germania a Bologna, Ferrer ha garantito che nella Spagna ci sarà Alcaraz, Auger-Aliassime sarà il capitano coraggioso del Canada. E l’Italia? L’incognita, destinata a rimanere tale forse fino all’immediata vigilia della competizione, è legata alla presenza di Jannik Sinner. Per ora tutti stanno ben lontani dal parlarne. Filippo Volandri non ha accennato alla questione, men che meno ha pensato di farlo lo stesso Jannik, al momento impegnato nel recupero post infortunio e pre trasferta cinese. L’anno scorso l’ufficialità del no arrivò un paio di settimane prima, stavolta cosà farà Jannik, stimolato dalla presenza a Bologna di tutti i principali competitor?