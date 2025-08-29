Sorteggio Europa League: commento, i big-match e gli avversari di Roma e Bologna

Prende forma l'Europa League 25/26, oggi il sorteggio a Montecarlo: la Roma a Glasgow contro Rangers e Celtic, sorteggio fortunato per il Bologna

Al Grimaldi Forum di Montecarlo prende forma l’Europa League 2025/2026. Il sorteggio ha dato il quadro generale con i vari accoppiamenti e le sfide che caratterizzeranno la League Phase della competizione. Il calendario con orari e date uscirà entro domenica 31 agosto, quindi per il momento le squadre devono “accontentarsi” di aver scoperto le prime partite europee di questa stagione. Protagoniste del sorteggio anche le due italiane che parteciperanno al torneo, Roma e Bologna.

Le avversarie della Roma

Con il più alto coefficiente Uefa tra le squadre partecipanti all’Europa League, la Roma si è presa di diritto la prima fascia del torneo. I giallorossi sono stati i primi della cerimonia unica con la Conference League a scoprire le proprie avversarie. Accoppiamenti tutt’altro che semplici, nessun nome grandissimo ma tutte squadre ostiche, soprattutto quelle che dovranno essere affrontate in trasferta. La squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Lille in casa mentre i Rangers a Ibrox, stadio caldissimo con un’atmosfera sempre infiammata.

La Roma affronterà anche l’altra scozzese in trasferta, il Celtic, altro ambiente molto difficile. In casa ospiterà il Viktoria Plzen e il Midtjylland, mentre giocherà in trasferta contro il Nizza. Dalla quarta fascia i giallorossi sono stati accoppiati con lo Stoccarda, contro il quale giocheranno all’Olimpico, e il Panathinaikos, in trasferta, un altro ambiente difficile da affrontare.

Le avversarie del Bologna

Il Bologna per un soffio non raggiunge la terza fascia e deve accontentarsi della quarta. Dalla prima fascia, i rossoblù ritrovano l’Aston Villa dopo la sfida dello scorso anno in Champions League. Anche in quella sfida la partita si giocò a Birmingham, come questa nuova partita, ma stavolta nel palcoscenico dell’Europa League. Sempre dalla prima fascia, il Bologna ha pescato il Salisburgo, che affronterà in casa. Come la Roma, anche il Bologna affronterà il Celtic, ma a differenza dei giallorossi ospiteranno gli scozzesi al Dall’Ara. La squadra di Italiano affronterà dalla seconda fascia anche il Maccabi Tel Aviv in trasferta. Dalla terza fascia per la squadra di Italiano arrivano il Friburgo, in casa, e lo Steaua Bucarest, in trasferta. Infine, le avversarie del Bologna che provengono dalla quarta fascia sono il Brann, al Dall’Ara, per poi andare a giocare in trasferta contro il Celta Vigo.

Un sorteggio quello dei rossoblù nettamente migliore rispetto a quello della Roma. Infatti il Bologna evita la trasferta a Glasgow contro il Celtic e il Salisburgo sta faticando in campionato. L’unico grande nome è quello dell’Aston Villa, squadra molto tosta da affrontare, ma il Bologna può costruire un percorso importante nella League Phase.

Europa League, i big match della League Phase 25/26

A partire già dalla League Phase, l’Europa League sarà teatro di bellissime sfide e big match, oltre alle sfide delle italiane. Molto interessante la sfida tra il Feyenoord e l’Aston Villa, con gli olandesi che giocheranno in casa, mentre in trasferta contro il Betis, altra partita importante contro la finalista della scorsa Conference League. Sorteggio ostico per il Porto che dovrà giocare in trasferta contro l’ostico Nottingham Forest, rivelazione della scorsa Premier League. Il Fenerbahce, fresco di esonero di Mourinho e di eliminazione dai preliminari di Champions League, affronterà in trasferta l’Aston Villa.