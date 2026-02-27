Europa League: è derby Bologna-Roma agli ottavi, chi passa pesca vincente Lilla-Aston Villa

L'urna di Nyon mette di fronte le due uniche rappresentanti nel torneo. Si tratta del primo confronto fuori confine tra rossoblù e giallorossi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Comunque vada, sarà… un insuccesso. L’Italia è destinata a perdere una delle sue due rappresentanti in Europa League già agli ottavi. Dalle urne è infatti è venuto fuori il derby tra Bologna e Roma: non una bella notizia per Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, sebbene si possa risparmiare un po’ di tempo sullo studio dell’avversario. Si gioca il 12 marzo al Dall’Ara, con appuntamento 7 giorni dopo all’Olimpico per lo scontro decisivo. Chi passa trova nei quarti la vincente di Lilla-Aston Villa.

Il cammino di Bologna e Roma nel torneo

Nella prima fase del torneo Bologna e Roma hanno concluso ad una sola lunghezza di distanza. Poco ma tanto è bastato per consentire ai capitolini di saltare i playoff e ai felsinei di viversi un doppio confronto – comunque brillantemente superato – contro il Brann. I rossoblù hanno perso una sola partita nel torneo, alla prima giornata contro l’Aston Villa. Sono stati due, invece, i ko dei giallorossi ed entrambi davanti al proprio pubblico prima al cospetto del Lilla e poi del Viktoria Plzen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il percorso europeo dei due allenatori

Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, anagraficamente e calcisticamente due mondi lontani. Che si incontrano, però, fuori dai confini nazionali dove entrambi hanno già ottenuto discreti risultati. Il bolognese è arrivato due volte in finale di Conference League ai tempi della Fiorentina, perdendo però in entrambe le occasioni. Il romanista si è invece già aggiudicato il trofeo in questione con l’Atalanta battendo nel 2024 in finale il Bayer Leverkusen. Ora il primo cerca finalmente la gloria, dopo aver comunque portato a casa una Coppa Italia nella scorsa stagione. Il secondo punta alla riconferma su una panchina differente in un momento delicato per il calcio italiano.

I precedenti tra i due club

Un solo incrocio nella stagione in corso e disputatosi allo stadio Olimpico. In quella circostanza ha vinto la Roma, di misura con la rete di Wesley. Nel complesso, gli incroci tra le due formazioni sono 164 con leggera prevalenza giallorossa grazie alle 58 vittorie contro le 56 del Bologna. I pareggi, infine, sono stati 60. Il doppio confronto in Europa League, programmato per il 12 e per il 19 marzo, sarà il primo oltre confine.

Le altre sfide e gli accoppiamenti

Tra le altre gare spiccano Celta Vigo – Lione e Stoccarda-Lione. Questo il tabellone modello tennistico completo

01: Ferencvaros – Braga

O2: Panathinaikos – Real Betis

O3: Genk – Friburgo

O4: Celta Vigo – Lione

O5: Stoccarda – Porto

O6: Nottingham Forest – Midtjylland

O7: Bologna – Roma

O8: Lille – Aston Villa

Quarti

Q1: O1 – O2

Q2: O3 – O4

Q3: O5 – O6

Q4: O7 – O8

Semifinale

S1: Q1 – Q2

S2: Q3 – Q4

Finale

S1 – S2