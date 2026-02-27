Europa League: è derby Bologna-Roma agli ottavi, chi passa pesca vincente Lilla-Aston Villa

Comunque vada, sarà… un insuccesso. L’Italia è destinata a perdere una delle sue due rappresentanti in Europa League già agli ottavi. Dalle urne è infatti è venuto fuori il derby tra Bologna e Roma: non una bella notizia per Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, sebbene si possa risparmiare un po’ di tempo sullo studio dell’avversario. Si gioca il 12 marzo al Dall’Ara, con appuntamento 7 giorni dopo all’Olimpico per lo scontro decisivo. Chi passa trova nei quarti la vincente di Lilla-Aston Villa.
Il cammino di Bologna e Roma nel torneo
Nella prima fase del torneo Bologna e Roma hanno concluso ad una sola lunghezza di distanza. Poco ma tanto è bastato per consentire ai capitolini di saltare i playoff e ai felsinei di viversi un doppio confronto – comunque brillantemente superato – contro il Brann. I rossoblù hanno perso una sola partita nel torneo, alla prima giornata contro l’Aston Villa. Sono stati due, invece, i ko dei giallorossi ed entrambi davanti al proprio pubblico prima al cospetto del Lilla e poi del Viktoria Plzen.
Il percorso europeo dei due allenatori
Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini, anagraficamente e calcisticamente due mondi lontani. Che si incontrano, però, fuori dai confini nazionali dove entrambi hanno già ottenuto discreti risultati. Il bolognese è arrivato due volte in finale di Conference League ai tempi della Fiorentina, perdendo però in entrambe le occasioni. Il romanista si è invece già aggiudicato il trofeo in questione con l’Atalanta battendo nel 2024 in finale il Bayer Leverkusen. Ora il primo cerca finalmente la gloria, dopo aver comunque portato a casa una Coppa Italia nella scorsa stagione. Il secondo punta alla riconferma su una panchina differente in un momento delicato per il calcio italiano.
I precedenti tra i due club
Un solo incrocio nella stagione in corso e disputatosi allo stadio Olimpico. In quella circostanza ha vinto la Roma, di misura con la rete di Wesley. Nel complesso, gli incroci tra le due formazioni sono 164 con leggera prevalenza giallorossa grazie alle 58 vittorie contro le 56 del Bologna. I pareggi, infine, sono stati 60. Il doppio confronto in Europa League, programmato per il 12 e per il 19 marzo, sarà il primo oltre confine.
Le altre sfide e gli accoppiamenti
Tra le altre gare spiccano Celta Vigo – Lione e Stoccarda-Lione. Questo il tabellone modello tennistico completo
01: Ferencvaros – Braga
O2: Panathinaikos – Real Betis
O3: Genk – Friburgo
O4: Celta Vigo – Lione
O5: Stoccarda – Porto
O6: Nottingham Forest – Midtjylland
O7: Bologna – Roma
O8: Lille – Aston Villa
Quarti
Q1: O1 – O2
Q2: O3 – O4
Q3: O5 – O6
Q4: O7 – O8
Semifinale
S1: Q1 – Q2
S2: Q3 – Q4
Finale
S1 – S2