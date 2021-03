Sorteggio Europa League: i rischi per la Roma

La Roma è l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa League (nessuna rappresentante in Champions League). Oggi, a Nyon, il sorteggio dei quarti di finale (in programma, per quanto riguarda l’Europa League, l’8 e il 15 aprile).

Il pericolo maggiore per la squadra di Fonseca è rappresentato dalle inglesi, ovvero Manchester United (indicata come la favorita assoluta) e Arsenal. Attenzione anche all’Ajax e alle spagnole Villarreal e Granada. Sulla carta, più abbordabili Dinamo Zagabria (giustiziere del Tottenham) e Slavia Praga.

OMNISPORT | 19-03-2021 09:56