Sorteggio Europa League, i rischi per Roma e Lazio

Va di scena oggi venerdì 30 agosto alle 13 al Grimaldi Forum di Monaco il sorteggio di Europa League. Eliminato il Torino ai playoff, restano due le squadre italiane in corsa: Roma e Lazio, entrambe in prima fascia e teste di serie. Giallorossi e biancocelesti eviteranno così big come Arsenal, Porto, Manchester United, Siviglia, Wolfsburg.

Le maggiori insidie per le capitoline sono Psv Eindhoven, Eintracht Francoforte, Borussia Moenchengladbach per quanto riguarda la seconda fascia, Feyenoord, Partizan Belgrado e il Wolverhampton giustiziere del Torino per la terza. Anche in quarta fascia potrebbero arrivare i pericoli Trabzonspor e Rangers. Il sorteggio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 ed Eurosport.

La fase a gironi prenderà il via il 19 settembre e si concluderà il 12 dicembre. La finale di questa stagione è in programma il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, Polonia.

PRIMA FASCIA: Siviglia, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, Lazio

SECONDA FASCIA: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte

TERZA FASCIA: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir

QUARTA FASCIA: Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes

SPORTAL.IT | 30-08-2019 09:24