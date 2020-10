Sorteggio Europa League: le rivali di Milan, Napoli e Roma

Si sono svolti a Nyon i sorteggi della fase a gironi di Europa League , che coinvolgono tre italiane: Roma, Napoli e Milan . I giallorossi sono stati inseriti nel Girone A , molto abbordabile per i capitolini, con gli svizzeri dello Young Boys , i rumeni del Cluj e i bulgari del CSKA Sofia .

Un po’ peggio è andata al Napoli, finito nel Girone F con la Real Sociedad. Con azzurri e spagnoli anche gli olandesi dell’ Az Alkmaar e i croati del Rijeka .

Il Milan, passato per il rotto della cuffia nei playoff contro il Rio Ave e in terza fascia, se la dovrà vedere con Celtic Glasgow (Scozia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), e Lille (Francia) nel girone H. Tutto sommato un’urna impegnativa ma non proibitiva per i rossoneri (evitato lo spauracchio Tottenham), anche se soprattutto gli scozzesi (che l’anno scorso batterono la Lazio) e i francesi sono da tenere d’occhio.

I DODICI GIRONI DELL’EUROPA LEAGUE 2020/21:

Girone A

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

Girone B

Arsenal

Rapid Vienna

Molde

Dundalk

Girone C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Hapoel Beer Sheva

Nizza

Girone D

Benfica

Standard Liegi

Glasgow Rangers

Lech Poznan

Girone E

PSV Eindhoven

PAOK Salonicco

Granada

Omonia

Girone F

Napoli

Real Sociedad

Az Alkmaar

Rijeka

Girone G

Braga

Leicester

Aek Atene

Zorya

Girone H

Celtic Glasgow

Sparta Praga

Milan

Lille

Girone I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor

Girone J

Tottenham

Ludogorets

Lask

Royal Antwerp

Girone K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Feyenoord

Wolfsberger

Girone L

Gent

Stella Rossa

Hoffenheim

Slovan Liberec

IL REGOLAMENTO

Parte alle 13 a Nyon il sorteggio della fase a gironi di Europa League. I playoff di giovedì sera hanno completato il quadro delle 48 partecipanti, che saranno suddivise in 12 gironi da 4 squadre .

Le formazioni partecipanti sono inserite in 4 fasce in base al ranking : come da tradizione, non sono previsti incontri tra club delle stesse Federazioni. Le rappresentati della Serie A sono Napoli, Roma e Milan. Le prime due sono teste di serie, mentre i rossoneri sono stati inseriti in terza fascia.

LE QUATTRO FASCE

Prima fascia: Arsenal (Ing), Tottenham (Ing), Roma (Ita), Napoli (Ita), Benfica (Por), Leverkusen (Ger), Villarreal (Spa), Cska Mosca (Rus), Braga (Por), Gent (Bel), Psv (Ola), Celtic (Sco).

Seconda fascia: Dinamo Zagabria (Cro), Sparta Praga (Cec), Slavia Praga (Cec), Ludogorets (Bul), Young Boys (Svi), Stella Rossa (Ser), Rapid Vienna (Aut), Leicester (Ing), Qarabag (Aze), Paok (Gre), Standard Liegi (Bel), Real Sociedad (Spa).

Terza fascia: Granada (Spa), Milan (Ita), AZ (Ola), Feyenoord (Ola), Aek (Gre), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Rangers (Sco), Molde (Nor), Hoffenheim (Ger), Lask (Aut), Hapoel Beer-Sheva (Isr), Zorya Luhansk (Ucr).

Quarta fascia: Cluj (Rom), Lille (Fra), Nizza (Fra), Rijeka (Cro), Dundalk (Irl), Liberec (Cec), Anversa (Bel), Lech Poznan (Pol), Sivasspor (Tur), Wolfsberg (Aut), Omonoia (Cip), Cska Sofia (Bul).

La fase a gironi parte giovedì 22 ottobre e si conclude il 10 dicembre.

OMNISPORT | 02-10-2020 13:50