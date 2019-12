Sorteggio Europa League: cosa rischiano Inter e Roma

Lunedì 16 dicembre a Nyon alle 13 Inter e Roma conosceranno il loro destino in Europa League. I nerazzurri retrocedono dalla Champions League, mentre i giallorossi, arrivati secondi nel loro girone, sono gli unici superstiti della serie A nel secondo torneo continentale per club dopo le eliminazioni di Lazio e Torino (nei preliminari).

Trentadue le squadre qualificate tra retrocesse dalla Champions e le promosse dalla fase a gironi: le compagini saranno divise in due urne. L’Inter è tra le teste di serie: le insidie maggiori sono Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Getafe, Wolfsburg e Wolverhampton. I giallorossi in seconda fascia sperano di evitare Ajax, Siviglia, Manchester United, Arsenal, Porto.

Le teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. Non potranno scontrarsi squadre provenienti dallo stesso girone o provenienti dalla stessa federazione. Le gare di andata sono in programma giovedì 20 febbraio, il ritorno giovedì 27: i match saranno suddivisi in due fasce orarie, 18.55 e 21.

Teste di serie

Celtic (SCO)

Espanyol (SPA)

Siviglia (SPA)

Ajax (OLA)

Salisburgo (AUT)

Inter (ITA)

Benfica (POR)

Malmo (SVE)

Basilea (SVI)

LASK Linz (AUT)

Arsenal (ING)

Porto (POR)

Gent (BEL)

Basaksehir (TUR)

Braga (POR)

Manchester United (ING)

Seconda fascia

APOEL (CIP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Bayer Leverkusen (GER)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

FC Copenaghen (DAN)

Getafe (SPA)

Sporting Lisbona (POR)

Cluj (ROM)

Eintracht Francoforte (GER)

Roma (ITA)

Rangers (SCO)

Ludogorets (BUL)

Wolfsburg (GER)

Wolverhampton (ING)

AZ Alkmaar (OLA)

SPORTAL.IT | 13-12-2019 07:44