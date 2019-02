Sorteggio Europa League: tanti rischi per Inter e Napoli

Due le squadre italiane che hanno superato l'ostacolo dei 16esimi di finale di Europa League, ossia Inter e Napoli (Lazio eliminata dal Siviglia). Oggi, a Nyon, alle 13.00, ci sarà il sorteggio per definire il quadro degli ottavi di finale della manifestazione (anche lo scorso anno, a questo punto del torneo, c'erano due italiane in corsa, ovvero Milan e Lazio).

Tanti i rischi per i due club italiani ancora in corsa. Non essendoci nessuna limitazione (solo squadre russe e ucraine non possono affrontarsi), Inter e Napoli potrebbero anche essere costrette a sfidarsi in un derby tutto italiano. Da evitare anche le squadre inglesi (Arsenal e Chelsea) e le spagnole ancora in gioco (Valencia, Villarreal e il Siviglia, squadra che ha eliminato proprio la Lazio). Attenzione anche a Benfica ed Eintracht Francoforte. Tra le squadre più abbordabili, da menzionare, senza ombra di dubbio, Slavia Praga, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev e Krasnodar (quest'ultima con l'implicazione di una trasferta decisamente impegnativa). Sia Spalletti (soddisfatto per il 4-0 ai danni del Rapid Vienna) che Ancelotti (il Napoli ha eliminato lo Zurigo) hanno dichiarato di sperare in un sorteggio benevolo, anche se, con il ridursi del lotto delle squadre, i pericoli aumentano esponenzialmente.

Queste le 16 squadre che saranno presenti nell'urna di Nyon: Inter, Napoli, Arsenal, Siviglia, Dinamo Zagabria, Eintracht Francoforte, Salisburgo, Valencia, Villarreal, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Kiev, Slavia Praga e Krasnodar.

Le gare valide per gli ottavi di finale di Europa League sono in programma i prossimi 7 e 14 marzo. Chi verrà “pescato” nell’urna per primo, giocherà la prima della doppia sfida tra le mura amiche.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 08:05