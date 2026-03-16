Sorteggio Miami, Sinner contro "cattivi" e "fantasmi", Alcaraz rischia subito Fonseca: quando gioca Jannik

Il tabellone del Masters 1000 della Florida: Moutet, Mensik (di nuovo), Zverev o Medvedev sulla strada del rosso di San Candido. I rivali di Carlos e degli italiani.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sarà un cammino lastricato di insidie, di “cattivi” e di fantasmi del passato recente per Jannik Sinner a Miami. Neanche il tempo di godersi il trionfo a Indian Wells che per il rosso di San Candido è tempo di pensare al secondo atto del Sunshine Double statunitense, il Masters 1000 della Florida. Il sorteggio era previsto per le 18 italiane, ci sono volute un paio d’ore agli organizzatori per rendere noti i risultati e il tabellone. E per il numero 2 della classifica ATP ci sarà da risolvere, appunto, diverse grane. Non è andate meglio a Carlos Alcaraz, comunque, che potrebbe ritrovarsi contro un pezzo da novanta già al secondo turno, quello d’esordio.

ATP 1000 Miami: il cammino e gli avversari di Sinner

Per Sinner debutto al secondo turno contro il vincente della sfida tra un qualificato e Damir Dzhumur, il bosniaco dal carattere fumantino che spesso dà in escandescenze durante le partite: tra gli ultimi “colpi di mano”, una clamorosa lite in campo al Challenger di Cap Cana contro Coleman Wong. Al terzo, poi, il possibile incrocio con un altro “cattivo” genio (poco) e sregolatezza (tanta): il francese Corentin Moutet. Agli ottavi, quindi, Sinner dovrebbe ritrovarsi contro la testa di serie numero 15, Andrey Rublev. Lo “spauracchio” nei quarti è invece Jakub Mensik (12), che lo ha battuto a Doha. In semifinale dalla parte di tabellone di Sinner potrebbero esserci Sascha Zverev o Daniil Medvedev, recentemente sconfitti in California.

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Alcaraz nel tabellone con Darderi, Musetti e Cobolli

Per Alcaraz il destino è stato ancor più beffardo. Il match d’esordio dello spagnolo potrebbe essere contro Joao Fonseca, a patto che il “piccolo Sinner” riesca ad aver la meglio dell’ungherese Fabian Marozsan. Al terzo turno possibile incrocio con Sebastian Korda, agli ottavi contro uno tra Luciano Darderi o Karen Khachanov. Per l’italo-argentino, neo numero 17 al mondo, esordio contro Marcos Giron o un qualificato. Ai quarti Alcaraz potrebbe incrociare uno tra Casper Ruud e Taylor Fritz, in semifinale uno tra Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Alexander Bublik o Alex De Minaur.

Masters 1000 Miami, tutti gli avversari degli italiani

Detto di Darderi contro Giron o un qualificato, il primo avversario di Lorenzo Musetti (5) uscirà dal match tra un lucky loser e un qualificato. Poi il carrarino dovrebbe vedersela con Zizou Bergs, Jenson Broksby o Tomas Martin Etcheverry, prima di incrociare Cobolli negli ottavi. Per il romano debutto insidioso contro uno tra Grigor Dimitrov e Raphael Collignon, quindi uno tra Tommy Paul, Zhizhen Zhang e Adrian Mannarino. Matteo Berrettini dovrà cominciare dal primo turno contro Alexandre Muller: in caso di vittoria affronterebbe Alexander Bublik. L’altro italiano nel main draw è Matteo Arnaldi, dalla parte del tabellone di Sinner: per il sanremese primo turno contro Alexander Shevchenko, quindi Ben Shelton.

Quando gioca Jannik Sinner a Miami e dove vederlo in tv

Questi i possibili ottavi tenendo conto delle teste di serie:

Alcaraz(1)-Darderi(17)

Fritz(6)-Ruud(11)

Musetti(4)-Cobolli(13)

De Minaur(5)-Bublik(10)

Shelton(8)-Medvedev(9)

Zverev(3)-Davidovich Fokina(16)

Mensik(7)-Auger Aliassime(12)

Sinner(2)-Rublev(15)

Quando giocherà Sinner? Essendo esentato dal primo turno, che per il tabellone maschile si esaurirà tra mercoledì e giovedì, il vincitore di Indian Wells debutterà necessariamente tra venerdì e sabato, in data e orario da definire. Il terzo turno si giocherà domenica e lunedì, gli ottavi martedì, i quarti tra mercoledì e giovedì, le semifinali venerdì e la finale domenica 29 non prima delle 21 italiane. Tutto il torneo andrà in onda su Sky e NOW, per abbonati.