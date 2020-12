Sorteggio Milan, i tifosi ricordano tutto

Sfida dal sapore storico per il Milan. I rossoneri, infatti, trovano la Stella Rossa nel sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Un match storico tra due squadre che vantano un grande passato in ambito continentale e soprattutto per quanta riguarda i rossoneri vogliono tornare a questi fasti.

Ma c’è anche un aspetto storico di grande fascino per la formazione rossonera visto che proprio contro la Stella Rossa diede inizio alla sua epopea internazionale. Il 9 novembre del 1998, infatti, i rossoneri di Arrigo Sacchi aiutati da una serata molto difficile dal punto di vista ambientale diedero inizio a un ciclo memorabile di vittorie in Europa e nel mondo.

Sorteggio positivo

Sui social la sensazione diffusa è quella di un accoppiamento abbordabile per i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, seppur reduce dal pareggio casalingo contro il Parma, sta vivendo un momento magico e si troverà di fronte un club che punta molto sui giovani ma che nell’ambito del doppio confronto paga parecchio dal punto di vista del tasso tecnico e dell’esperienza.

Inoltre l’accoppiamento con la Stella Rossa ha anche degli ottimi precedenti per i rossoneri come ricorda Angel: “Due volte abbiamo incontrato la Stella Rossa in Champions League e 2 volte il Milan ha vinto la Champions League. Affascinante sfida che evoca dei bei ricordi”. E c’è anche un altro vantaggio per Ibra e compagni visto che la Stella Rossa è una di quelle squadre che puntano molto sul fattore campo. Come fa notare Matteo che pubblica una foto dello stadio al completo: “Affrontare la Stella Rossa con un Marakana così sarebbe stato sicuramente più complicato per il Milan”.

Obiettivo possibile

La Stella Rossa rappresenta un ostacolo che il Milan può superare. Non sarà facile, come sempre in ambito europeo, ma la qualificazione agli ottavi non sembra impresa impossibile. E ora i tifosi cominciano a pensare all’Europa League come un obiettivo alla portata in una stagione in cui i rossoneri fanno sognare: “Perché non provarci?”, chiedono in molti.

SPORTEVAI | 14-12-2020 13:36