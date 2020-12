Sorteggio Mondiali 2022, le avversarie dell'Italia

Sono stati sorteggiati a Zurigo i gironi di qualificazione per i Mondiali del Qatar 2022 per quanto riguarda la zona UEFA. L’Italia di Roberto Mancini è stata raggruppata nel gruppo C insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Sorteggio tutto sommato abbordabile per gli azzurri, l’unico grosso ostacolo, come ha detto anche lo stesso ct Mancini, è la nazionale elvetica, forse la più pericolosa tra le squadre escluse dalle dieci teste di serieche hanno “capeggiato” i dieci gironi. Solo 13 delle 55 squadre europee approderanno alla fase finale dei Mondiali. Il sorteggio ha avuto due protagonisti d’eccezione, Daniele De Rossi e Rafa van der Vaart.

Ecco la composizione di tutti e dieci i gironi.

Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian.

Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo.

Gruppo C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia ed Erzegovina, Kazakistan.

Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia.

Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Per, Moldavia.

Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra.

Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta.

Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein.

OMNISPORT | 07-12-2020 18:47