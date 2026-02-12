Sorteggio Nations League, Italia con Francia, Belgio e Turchia: girone durissimo, derby Gattuso-Montella

Alla scoperta delle avversarie dell'Italia nella prossima edizione della Nations League: sorteggio tutt'altro che favorevole per la Nazionale di Gennaro Gattuso.

In attesa dei playoff per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è stato reso noto il girone dell’Italia per la Nations League. Gli Azzurri, che hanno mantenuto il posto nella Lega A nella passata edizione, erano stati inseriti nella seconda fascia del sorteggio di Bruxelles. L’Italia giocherà nel Gruppo A1 insieme a Francia, Belgio e Turchia. Girone durissimo, conosciamo meglio le avversarie degli Azzurri.

L’Italia ritrova la Francia in Nations League

La Nazionale guidata da Gattuso ritrova la Francia nei gironi di Nations League, come nella passata edizione, dove le due selezioni arrivarono appaiate a 13 punti, con i francesi che finirono davanti per la miglior differenza reti. Nella doppia sfida, la Francia si prese la rivincita a San Siro vincendo per 3-1, dopo il successo degli Azzurri al Parco dei Principi con lo stesso risultato. Francia che era tra i maggiori pericoli di una prima fascia già fortissima. Si presenteranno al prossimo Mondiale in Nord America tra i favoriti assoluti per la vittoria del torneo, dopo le due finali mondiali consecutive (vinta nel 2018, persa nel 2022).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non servono grandi presentazioni: hanno talenti generazionali in praticamente ogni ruolo, da Maignan al pallone d’oro in carica Dembelé, passando per Mbappé e Cherki. L’unico cambiamento che avranno in Nations League sarà il ct: infatti Deschamps lascerà la nazionale francese dopo il Mondiale. Dunque la Francia affronterà l’Italia con il nuovo allenatore in panchina, che deve essere ancora annunciato.

Italia-Belgio, di nuovo: Lukaku e Rudi Garcia contro gli Azzurri

Sembra il remake della passata edizione per gli Azzurri, dato che anche il Belgio era nello stesso girone di Italia e Francia. Lukaku e compagni nella scorsa edizione arrivarono parecchio staccati dalle due nazionali, con appena sei punti conquistati. Gli Azzurri pareggiarono la gara in casa 2-2 ma riuscirono a vincere contro il Belgio in trasferta grazie alla rete di Sandro Tonali. La Generazione d’Oro belga è passata, ma non significa che siano privi di pericoli: dopo aver rischiato la retrocessione in Nations League, vincendo i playout contro l’Ucraina con il gol decisivo di Lukaku all’ultimo, sono rimasti imbattuti nel girone di qualificazione per il Mondiale.

In panchina siede una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rudi Garcia. Non è l’unico a conoscere bene la Serie A; il Belgio potrà contare anche su Openda, De Ketelaere, Saelemaekers, Lukaku e De Winter, oltre ovviamente all’incognita De Bruyne. Grandi aspettative sono sulle spalle di Doku e Trossard, incaricati di guidare la nuova generazione di fenomeni del Belgio. Occhio anche al portiere Lammens, arrivato in sordina in estate al Manchester United, sta facendo vedere ottime cose.

Yildiz e Montella sfidano l’Italia: la crescita della Turchia

L’unica differenza per l’Italia rispetto al girone della passata edizione di Nations League è la Turchia. Con Israele retrocesso, al suo posto ci sono Yildiz e compagni, il livello si alza decisamente. Il numero 10 della Juve, fresco di rinnovo con i bianconeri, è la vera stella della nazionale turca, visto il periodo altalenante di Arda Guler al Real Madrid. Sta faticando, ma non per questo è meno pericoloso: con la Turchia si esalta sempre molto di più che con i club e ha fatto vedere ottime cose.

Due stelle mondiali guidate dal commissario tecnico Vincenzo Montella: l’italiano sta facendo nascere un bel gruppo con la Turchia e ora all’orizzonte, come l’Italia, vede solo i playoff per il Mondiale, dopo il secondo posto nel girone alle spalle solo della Spagna campione d’Europa in carica. Oltre ai già citati Yildiz e Guler, non si può dimenticare un’altra conoscenza del nostro calcio, Hakan Calhanoglu. Solidità difensiva con Soyuncu e Kadioglu, insieme a Celik: la sua crescita dell’ultimo anno alla Roma gli ha fatto conquistare n posto importante nelle rotazioni della nazionale turca.