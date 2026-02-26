Sorteggio Champions, orario, guida, regolamento e tabellone: le possibili avversarie dell'Atalanta

Venerdì 27 febbraio a Nyon (ore 12) i sorteggi degli ottavi, dei quarti e delle semifinali di Champions League: ecco chi potrebbe affrontare l'Atalanta, unica italiana in gara.

Una sola italiana agli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta. Eliminate anche Inter e Juventus ai playoff dopo il Napoli fuori nella fase a campionato. Ecco quando si terrà il sorteggio, qual è il regolamento, come verrà compilato il tabellone della fase a eliminazione diretta e quali saranno la possibili avversarie dell’Atalanta agli ottavi.

Sorteggio ottavi Champions, orario e diretta tv e streaming

Domani, venerdì 27 febbraio, alle ore 12, a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo, si terrà il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League. Alle otto qualificate della fase a campionato si sono aggiunte le otto squadre che hanno superato i playoff a eliminazione diretta, per un totale di sedici partecipanti ancora in corsa.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky, in streaming per gli abbonati su Now, Prime Video e Sky Go. Inoltre la cerimonia potrà essere seguita anche via streaming su UEFA.com, su UEFA.tv e sulla app ufficiale della UEFA Champions League.

Ottavi Champions League, il tabellone

Le squadre verranno accoppiate in base alla loro posizione occupata al termine della fase a campionato e saranno formate quattro coppie teste di serie (1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ogni coppia verranno sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le squadre vincitrici degli spareggi playoff, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi.

Ci saranno quattro urne con le palline contenenti i nomi di ogni coppia di squadre teste di serie in base alla classifica della fase a campionato. In un lato del tabellone ci saranno tutte le squadre teste di serie, a iniziare dalle coppie “7 e 8”, terminando con le squadre “1 e 2”.

La prima squadra della coppia “7 e 8” estratta dall’urna sarà collocata nel posto sul lato sinistro (argento) del tabellone. L’altra squadra testa di serie dell’accoppiamento sarà assegnata al posto sul lato destro (verde) del tabellone. E così via con le altre squadre teste di serie.

Ricordiamo che gli accoppiamenti e l’ordine delle partite sono già stati determinati sulla base della posizione occupata dalle squadre al momento dei sorteggi dei turni precedenti. La squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno, del relativo turno, in casa. La squadra vincitrice sul lato sinistro (argento) del tabellone è designata come squadra di casa per la finale.

Ottavi, quarti e semifinali Champions League, le date

Gli ottavi di finale si disputeranno il 10 e l’11 marzo (gare di andata) e il 17 e il 18 marzo (gare di ritorno). I club della stessa nazione potranno affrontarsi senza limitazioni. Le otto qualificate si affronteranno nei quarti di finale in programma il 7 e 8 aprile (gare di andata) e il 14 e 15 aprile (gare di ritorno).

Le quattro qualificate disputeranno le semifinali il 28 e 29 aprile (l’andata) e il 5 e 6 maggio (il ritorno). La finale si giocherà a Budapest il 30 maggio. Tutte le partite della Champions League 2025-2026 si disputeranno di martedì e di mercoledì, tranne la finale che si giocherà di sabato. Ogni club giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì.

Ottavi Champions League, l’avversaria dell’Atalanta

L’Atalanta è l’unica italiana ad aver avuto accesso agli ottavi di finale di Champions League grazie alla vittoria per 4-1 contro il Dortmund, dopo la sconfitta per 0-2 subita all’andata. La squadra di Palladino conosce già la potenziale avversaria agli ottavi di finale.

La Dea, infatti, affronterà una tra Bayern Monaco e Arsenal. Entrambe si sono qualificate tra le prime otto della fase a campionato e saranno inserite nell’urna di squadre “1 e 2”.

Le altre teste di serie sono: Liverpool e Tottenham (3 e 4), Barcellona e Chelsea (5 e 6), Sporting Lisbona e Manchester City (7 e 8). Mentre PSG, Galatasaray (eliminando la Juventus), Real Madrid, Newcastle, Atletico Madrid, Bodo Glimt (eliminando l’Inter) e Leverkusen sono le altre qualificate ai playoff.