Alla fase finale parteciperanno le vincitrici dei quattro gironi della Lega A, oltre alle sette Nazionali che otterranno il pass tramite il doppio spareggio in programma a fine 2026

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’esito del sorteggio di martedì 4 novembre ha già disegnato uno scenario alquanto impegnativo ma possibile per l’Italia di Andrea Soncin, prossimo tedoforo a Milano Cortina. Saranno Svezia, Danimarca e Serbia le avversarie della nazionale italiana di calcio femminile, nelle qualificazioni alla decima edizione del Mondiale, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027.

Il sorteggio effettuato a Nyon, ha tracciato il percorso delle azzurre verso la fase finale del torneo iridato alla quale parteciperanno le vincitrici dei quattro gironi della Lega A, oltre alle sette Nazionali che otterranno il pass tramite il doppio spareggio in programma a fine 2026 (un ulteriore posto verrà messo in palio negli spareggi interconfederali).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole del ct Soncin

“C’è adrenalina, grande energia e tanta voglia di iniziare il nostro cammino verso il Brasile – le parole di Soncin – Svezia e Danimarca sono molto forti e le conosciamo bene, la Serbia invece è una squadra che non abbiamo ancora affrontato, ma hanno valori e giocatrici importanti. Sarà un girone tosto”.

Le Azzurre non nascondono, insomma, le proprie ambizioni, come già avvenuto nelle qualificazioni a EURO 2025, in cui riuscì al fotofinish a precedere Olanda e Norvegia. Anche se l’urna ha evitato la Spagna detentrice del titolo e con l’Inghilterra campione d’Europa, l’Italia non può affrontare con disinvoltura le rivali altrettanto agguerrite e motivate.

Il formato delle qualificazioni ai Mondiali

Seguendo un formato simile a quello della UEFA Women’s Nations League, le squadre sono state suddivise in tre leghe. Le partite della fase a gironi iniziale si disputeranno in sei giornate tra marzo e giugno 2026. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno direttamente alla fase finale del torneo, che vedrà 32 squadre contendersi il titolo in Brasile. I restanti sette posti diretti per l’Europa saranno assegnati attraverso due turni di spareggi, in programma tra ottobre e novembre/dicembre 2026. Agli spareggi accederanno le tre squadre di Lega A non qualificate, le vincitrici, le seconde e le terze classificate dei gironi di Lega B, oltre alle vincitrici dei gironi di Lega C e alle due migliori seconde.

Un ulteriore posto potrà essere conquistato tramite il Torneo di Play-off FIFA, offrendo così un’ultima chance di qualificazione alla Coppa del Mondo. Andiamo a vedere come si compongono i singoli gruppi:

Lega A

A1: Svezia, Italia, Danimarca, Serbia

A2: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda

A3: Spagna, Inghilterra, Islanda, Ucraina

A4: Germania, Norvegia, Austria, Slovenia Lega B

B1: Galles, Cechia, Albania, Montenegro

B2: Svizzera, Irlanda del Nord, Turchia, Malta

B3: Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Lettonia

B4: Belgio, Scozia, Israele, Lussemburgo Lega C

C1: Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Lituania, Liechtenstein

C2: Croazia, Kosovo, Bulgaria, Gibilterra

C3: Ungheria, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra

C4: Grecia, Isole Faroe, Georgia

C5: Romania, Cipro, Moldavia

C6: Bielorussia, Kazakistan, Armenia

Il calendario

Gli appuntamenti che andranno a scandire il percorso dell‘Italia di Soncin da oggi in avanti sono dunque i seguenti. Si parte dalle qualificazioni di febbraio fino alla fase finale, passando per il sorteggio degli spareggi: