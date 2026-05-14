Playoff di C, Salernitana avanti col brivido, impresa Casarano, il sorteggio degli accoppiamenti

Il sorteggio dei quarti dei playoff di C: qualificate Ravenna, Salernitana, Casarano, Potenza e Lecco, entrano in gioco Brescia, Ascoli e Catania

Si sono disputate ieri le 5 gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Lega Pro. A fatica la Salernitana approda ai quarti di finale eliminando una stoica Casertana. Impresa del Casarano: ribaltato lo 0-2 dell’andata con lo 0-3 a Meda, Renate eliminato. Avanti anche Ravenna, Potenza e Lecco (con un rigore al 99’). Alle 12 il sorteggio degli accoppiamenti.

Playoff Serie C, le qualificate ai quarti di finale

Tre pareggi col brivido, quelli di Salernitana, Ravenna e soprattutto Lecco, che ha impattato 1-1 contro la Pianese soltanto al 99’ su calcio di rigore, l’impresa del Casarano a Meda, contro il Renate e la vittoria agevole del Potenza, già virtualmente qualificato ai quarti dopo il 3-0 a Campobasso.

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Questo il bilancio delle gare di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Lega Pro. Avanzano ai quarti di finale: Ravenna (sarà testa di serie essendo la migliore terza classificata al termine del campionato), Salernitana, Lecco, Potenza e Casarano. Entrano in gioco le seconde classificate di ogni girone: Union Brescia, Ascoli e Catania.

Playoff Serie C, programma quarti e teste di serie

Alle 12 si terrà il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale in programma domenica 17 maggio e mercoledì 20 maggio. È l’ultimo turno in cui varrà il vantaggio del fattore campo e del migliore piazzamento in classifica: le 4 teste di serie (Union Brescia, Ascoli, Catania e Ravenna) giocheranno in casa la gara di ritorno e si qualificheranno anche in caso di doppio pareggio e col migliore punteggio al termine del doppio confronto.

Playoff Serie C, i risultati di ieri

Ieri sera l’impresa l’ha fatta il Casarano, battuto 2-0 in casa dal Renate all’andata, ma capace di ribaltare lo svantaggio al ritorno. I pugliesi si sono imposti 3-0 a Meda con le reti di Cerbone al 37’ del primo tempo e Grandolfo all’8° della ripresa. Nel mezzo l’autorete di Ori prima dell’intervallo. Casarano in 10 dal 12’ del secondo tempo per il doppio giallo a Versienti, annullato il gol dell’1-3 ad Anelli del Renate per un fuorigioco di Auriletto.

Avanza a fatica la Salernitana, che pareggia 1-1 in casa contro la Casertana, dopo aver vinto 3-2 la gara di andata. Ospiti stoici, avanti al 32’ della ripresa col colpo di testa di Heinz. Butic colpisce il palo e nel recupero Achik fa respirare i granata con la rete della qualificazione.

LPS

Altri due 1-1 in Ravenna-Cittadella e Lecco-Pianese. A Ravenna, dopo il 2-2 dell’andata, ospiti in vantaggio con Vita a fine primo tempo. Al 27’ della ripresa Fischnaller fa esplodere il Benelli e manda avanti i romagnoli. A Lecco clamoroso finale: la Pianese passa al 33’ del primo tempo con Ianesi, resiste fino al 99’, quando per un fallo di mano di Ercolani, Poli di Verona concede il rigore ai padroni di casa, trasformato da Sipos (era finita 1-1 anche all’andata).

Tutto facile, invece, per il Potenza, che dopo lo 0-3 a Campobasso si ripete in casa, travolgendo i molisani per 3-1. Lucani subito avanti con Petrungaro, raddoppia Erradi al 36’, Bifulco (anche un gol annullato) riporta sotto il Campobasso al 14’ della ripresa, ma De Marco, al 22’, sigilla il trionfo rossoblù.

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