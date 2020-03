Sospensione serie A, Consiglio straordinario martedì

"Vista la richiesta del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull'emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo".

Lo ha dichiarato all'ANSA una fonte qualificata della Federcalcio. Il Consiglio è stato deciso dopo il caos generato domenica prima della partita di campionato Parma-Spal.

SPORTAL.IT | 08-03-2020 13:54