Sospiro di sollievo per Sorrentino

La paura è definitivamente passata. Stefano Sorrentino è stato dimesso dall’ospedale di Verona dopo aver passato una notte in osservazione in seguito al terribile scontro di gioco con Cristiano Ronaldo avvenuto nei minuti finali della partita inaugurale della Serie A 2018-2019. Il portiere del Chievo era rimasto a terra privo di sensi nell’azione che ha poi portato al gol di Mandzukic, annullato dopo l’intervento del Var, pochi secondi prima della rete di Bernardeschi che ha fissato il definitivo 3-2 per la Juventus.

Sorrentino, tra i migliori in campo e sostituito allo scadere da Seculin, è stato operato per ridurre la frattura al naso ed è stato dimesso in mattinata: rilevato anche un trauma alla spalla e un colpo di frusta cervicale.

Questo il comunicato emesso dal Chievo: “L’A.C ChievoVerona comunica che il portiere Stefano Sorrentino, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto al 41’ del secondo tempo di ChievoVerona – Juventus, ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. La frattura alle ossa nasali è stata ridotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo Trento, dove Sorrentino è stato trasportato al termine della partita per svolgere gli accertamenti. Il portiere gialloblù è stato dimesso dall’Ospedale di Borgo Trento dopo aver trascorso il necessario periodo di osservazione".

SPORTAL.IT | 19-08-2018 11:35