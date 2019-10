Sossio Aruta e Ursula Bennardo felici: il gesto di Simona Ventura

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si stanno godendo l’arrivo della loro piccola Bianca, nata venerdì 11 ottobre, in un clima ovattato di grande serenità dopo le turbolenze affettive che hanno attraversato il loro rapporto. Finalmente è arrivato il momento di incontrarsi e misurarsi con il significato di condividere una figlia da crescere e da guidare, uscendo dalla rappresentazione televisiva.

Sossio e Ursula hanno ringraziato i propri followers, numerosi e attentissimi agli sviluppi della loro relazione plasmata da Maria De Filippi, nello studio di Uomini e Donne trono over.

Un gesto, però, è emerso tra i tanti meritando una menzione speciale da parte della neo mamma: il messaggio che ha accompagnato i fiori inviati da Simona Ventura proprio ad Ursula, subito dopo il parto. “Un gesto davvero dolce ed emozionante. Grazie Simona Ventura”, ha scritto la Bennardo nelle sue stories mostrando i fiori.

Simona aveva avuto modo di incontrare e conoscere la coppia nel corso della loro esperienza a Temptation Island Vip, lo spin off del format, a cui avevano preso parte Ursula e Sossio. Quella fase non fu particolarmente idilliaca e segnò profondamente la coppia che è comunque rimasta legata e ha deciso di creare, poi, una famiglia.

La Ventura non ha dimenticato né quell’opportunità, né i suoi concorrenti: questo gesto dimostra, anzi, l’attaccamento e la partecipazione a un evento così significativo nella vita di entrambi. Da allora è trascorsa qualche stagione televisiva e Simona Ventura è rientrata in Rai, dopo un peregrinare non sempre convincente per altre reti, accogliendo la sfida che questa nuova conduzione le porterà.

Dalla loro, Sossio Aruta continua il sogno di rincorrere un pallone mentre Ursula avrà da dedicarsi alla neo arrivata e ai suoi impegni professionali, cresciuti insieme alla popolarità che le deriva dalla partecipazione a U&D.

