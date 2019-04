Sossio Aruta e Ursula Bennardo in dolce attesa: svelato il sesso

Maria De Filippi è riuscita anche in questo: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, già genitori in totale di 5 maschietti, aspettano una femminuccia a cui verrà dato il nome di Bianca.

L’annuncio social, nonché ufficiale, è stato studiato nei dettagli da le due prche Ursula ha scelto per questo importante passaggio della sua gravidanza, giunta al quarto mese. Con un video, postato sugli account ufficiali della dama del Trono Over, gli ammiratori di una delle coppie più seguite del dating show, prodotto e condotto dalla De Filippi, hanno comunicato che avranno l’attesa bambina. Entrambi sono infatti già papà e mamma, ma di soli maschietti che aspettano con una certa curiosità l’arrivo di una sorellina.

Stavolta, la coppia ha scelto di comunicare il sesso senza attendere di entrare in scena per una puntata di U&D, come avvenuto in precedenza. Il video pubblicato da Ursula sui social è accompagnato da un messaggio molto partecipe, che testimonia l’emozione della dama per questo lieto evento: “Mi sembra un sogno,una favola…avremo la bambina che tanto volevi amore @sossioarutaofficial …💖…sono emozionata,mi tremano le gambe….penso che lei unirà tutti i nostri ometti e la nostra sarà una famiglia allargata bellissima. Nascerà BIANCA e sarà la nostra principessa”. I commenti e gli auguri per la coppia non sono mancati e lo stesso Aruta sul suo profilo scrive: “Finalmente arriverà la principessa che desideravo. Amore mio grazie per questa ennesima emozione ti amo”.

