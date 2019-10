Riccardo Sottil si blinda alla Fiorentina e promette di voler restare in viola il più a lungo possibile.

L'esterno offensivo è una delle realtà più promettenti della squadra a disposizione di Vincenzo Montella e, a proposito del suo futuro, garantisce: "La società voleva e vuole che io rimanga a lungo. Io sono cresciuto in questo settore giovanile e per me vestire questa maglia è ancora di più un motivo d'orgoglio. Firenze è casa mia, gioco qui a partire dagli Allievi, quindi il mio obiettivo ora è di rimanere qui e giocare per questa squadra il più a lungo possibile".

Intanto si guarda anche alla classifica: "L'Europa ci fa gola ed è nella nostra testa. Credo sia normale, la speranza è di raggiungere quelle posizioni fino all'ultima giornata".

SPORTAL.IT | 17-10-2019 22:50