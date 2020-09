Soumah, ma cosa combini?

Seydouba Soumah ha fatto arrabbiare e non poco la Federazione calcistica della Guinea. Ha fatto sapere di essersi infortunato nel corso di un incontro giocato in Europa League con il Partizan Belgrado contro lo Charleroi e di non potere quindi rispondere alla convocazione della nazionale per le amichevoli con Capo Verde (10 ottobre) e Gambia (13 ottobre). Lunedì, però, è sceso in campo nel campionato serbo nel match giocato dai bianconeri con il Backa Palanka.

“Ha evitato la nazionale inventando un falso infortunio” si legge nella nota diramata dalla federazione del Paese africano. L’avventura di Soumah con la selezione potrebbe essere finita qui.

OMNISPORT | 29-09-2020 13:10