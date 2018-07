Southgate e il rimpianto finale

Ventidue anni dopo il rigore sbagliato contro la Germania all'Europeo in casa, Gareth Southgate si ferma ancora in semifinale. Allora giocatore, oggi ct, la delusione è la stessa al termine della partita persa contro la Croazia che costringerà l’Inghilterra a giocarsi il terzo posto contro il Belgio:

"Nel primo tempo siamo stati molto bravi, abbiamo avuto diverse occasioni oltre al gol, ma forse in quel momento dovevamo chiudere la gara e invece non l'abbiamo fatto – ha detto Southgate a 'ITV' – Abbiamo smesso di giocare nella seconda parte della ripresa, recuperando il controllo della gara nei supplementari, ma non è bastato. Avevamo bisogno del secondo gol, questo ci è stato fatale per la mancata qualificazione alla finale".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 00:05