Southgate: 'Non abbiamo perso la testa'

Il commissario tecnico dell'Inghilterra Southgate ha commentato così la vittoria ai rigori contro la Colombia: "Fantastico, è un successo meritato, abbiamo dimostrato di non perdere la testa dopo aver preso il gol al 93'. Questo è un momento speciale per noi, ce lo godiamo".

Adesso la Svezia: "E' una squadra con cui noi abbiamo un record negativo, li abbiamo sottovalutati per tanti anni, non lo faremo adesso. Abbiamo fatto la storia, ma non è ancora finita, non abbiamo voglia di andare a casa".

SPORTAL.IT | 04-07-2018 08:45