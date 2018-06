Southgate non può più esultare

Curiosa disavventura per il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate. L’ex difensore del Tottenham e della stessa Nazionale si è infatti lussato la spalla destra nel pomeriggio di mercoledì mentre correva nei pressi del ritiro della squadra al Mondiale di Russia, presso Repino.

Nulla di troppo grave e che possa impedire al tecnico di assistere dalla panchina alla partita di domenica contro Panama, ma il dolore c’è, al pari dello humour inglese…: "Non potrò festeggiare i gol in maniera così atletica in futuro, i dottori me lo hanno sconsigliato" ha scherzato Southgate, che è stato curato in ospedale alla presenza del medico della Nazionale, Rob Chakraverty.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 22:40