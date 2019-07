Sovraffollamento Juve, la situazione di Bonucci

De Ligt, ma anche Demiral. In casa della Juventus non sono mancati gli arrivi nel reparto arretrato, con Romero che è stato acquistato ma che sarà girato in prestito.

Ci sono anche Chiellini e Rugani, un pallino di Sarri, per il centro della difesa ma anche Leonardo Bonucci, rientrato alla base lo scorso anno dopo la deludente esperienza al Milan. Il viterbese vorrebbe restare e il club piemontese è pienamente d'accordo: a sparigliare le carte, però, potrebbe essere l'inserimento di qualche big europea. Manchester City e Paris Saint Germain hanno in passato tastato il terreno e potrebbero riprovarci.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 12:25