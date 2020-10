Spadafora: "In A il protocollo non ha funzionato"

Serie A ‘bacchettata’. Il monito arriva dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che a ‘Che Tempo che Fa’ sulla ‘Rai’ commenta il rispetto delle regole anti-Covid nel massimo campionato. “La Serie A si è data un protocollo che non ha funzionato come doveva perché non è stato rispettato. Le nostre bolle sono state applicate con metodi discutibili. Abbiamo valutato la sospensione del campionato? In questo momento no”.

Dal protocollo a Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Coronavirus e protagonista del botta e risposta di questi giorni con lo stesso Spadafora. “Diciamo che non ci siamo sentiti. Checché se ne dica, Ronaldo ha violato il protocollo”.

OMNISPORT | 26-10-2020 07:17