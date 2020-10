Spadafora, la frase su Cristiano Ronaldo scatena la polemica

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di Radio Uno scatena la polemica per alcune sue frasi pronunciate durante la trasmissione “Il Mix delle cinque”.

“Andando e tornando dal Portogallo Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo Covid? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria“.

Il fuoriclasse della Juventus è tornato a Torino mercoledì, il giorno dopo aver saputo di essere positivo al Coronavirus dopo un tampone effettuato nel ritiro della Nazionale portoghese. Prelevato da un’ambulanza all’aeroporto di Caselle, sta attualmente trascorrendo la quarantena nella sua villa torinese, distanziato dalla compagna Georgina e dai figli.

La Juventus già mercoledì aveva fatto sapere che il volo di ritorno era stato autorizzato: “Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti su richiesta del calciatore e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”.

Spadafora si è anche espresso sulla sconfitta a tavolino del Napoli contro la Juve: “È una sentenza di cui prendo atto. Vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli”.

Per quanto riguarda il prosieguo del campionato: “Sì, penso proprio di sì e lo spero e me lo auguro per tutti loro. Stadi vuoti? Per adesso sicuramente sì. Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile, ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre”.

OMNISPORT | 15-10-2020 15:51