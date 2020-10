Spadafora: "La Serie A va ripensata"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in un’intervista al Corriere della Sera manda un messaggio ai club di Serie A: “E’ un’industria pesantemente indebitata e che fatica a trovare un equilibrio economico. Avere una prospettiva industriale significa anche superare schemi personalistici e ormai antiquati e ragionare su prospettive più ambiziose”.

“Il calcio ha il dovere di riformarsi e di trovare strade innovative, che lo mettano in condizione di affrontare un mercato internazionale e competitivo”.

Su Juve-Napoli: “Non è più una partita e non serve schierarsi. Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. Sarebbe stato meglio trovare una soluzione condivisa: non e’ stato un grande spettacolo”.

OMNISPORT | 06-10-2020 11:44