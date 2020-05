Spadafora mette like a post contro riapertura calcio, è bufera

Un like a volte può più di mille parole. Basti pensare a quello che mise Andrea Agnelli a un post di un tifoso della Juventus che chiedeva di non accettare l’eventuale scudetto a tavolino “perché noi non siamo come l’Inter”, un semplice apprezzamento via web che scatenò una vera e propria bufera con tanto di reazioni di ogni tipo. La stessa cosa che è accaduta con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che per molti è il primo nemico della riapertura del calcio giocato.

Un tifoso chiede di stoppare la riapertura del calcio sul profilo del Ministro

Tutto nasce nella serata di lunedì quando, sul profilo ufficiale del Ministero, sotto il video dell’intervento appena andato in onda sul Tg1, un tifoso ha scritto: «I tifosi non vogliono che il campionato riprenda! I tifosi sono consapevoli delle enormi risorse sprecate per un mese e mezzo di campionato quando i comuni cittadini faticano ad ottenere un tampone! Ministro metta fine a questa scellerata e dispendiosissima farsa! Grazie».

Il like di Spadafora al commento del tifoso

Sotto al post del tifoso compaiono una serie di like, tra i quali anche quello di un profilo personale di Spadafora, anche se probabilmente per evitare polemiche poi nella mattina di martedì il commento del tifoso è stato cancellato.

Sui social scoppia la polemica contro Spadafora

Il Ministro era già più che indiziato di aver poca voglia di far riprendere i campionati: i suoi tira e molla, le sue perplessità e qualche frase poco elegante (“devo pensare alla danza e alle palestre”) erano stati segnali precisi nei giorni scorsi e sui social scoppia la bufera dopo quest’altro…indizio.

C’è chi scrive: “Ditelo chiaro che non volete la riapertura degli sport di squadra del resto da un ministro dello sport come Spadafora cosa potevamo aspettarci” o anche: “Non servivano certo i paletti imposti da Spadafora che poi è sostanzialmente applicare l’attuale protocollo, a sancire l’eventuale blocco della Serie A”.

Per molti tifosi la colpa è di Spadafora

Un tifoso osserva: “Spadafora riesce a dire di voler fare partire la serie A, ma con le.sue parole ne rende impossibile la ripartenza. I medici delle squadre giustamente non ci stanno. Ministri dello sport di cui faremmo volentieri a meno. Spadafora fai ripartire come in Inghilterra”

In tanti esprimono solo perplessità e paure: “Come si riparte? Con Spadafora che è un inno all’inadeguatezza? Con un numero imprecisato di task force che, in mesi due, non è stato in grado di partorire qualcosa oltre lo “state a casa”? Con un CTS che partorisce soluzioni scaricabarile?” e infine: “Spadafora non ama il calcio…lo vede come una passione di alcuni poveri sfigati e non come un’industria. Ci sono società quotate in borsa ne risponde poi lui ?”.

SPORTEVAI | 13-05-2020 08:49