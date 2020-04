Spadafora si batte per il calcio dilettantistico

Dopo le parole del premier Conte, ci ha pensato il ministro dello sport Spadafora a frenare sulla ripresa della Serie A ("Ci è stato fornito un protocollo per la ripresa dalla squadre di A, che però i membri del comitato tecnico-scientifico hanno giudicato ancora non sufficiente").

Spadafora si è soffermato sul calcio dilettantistico: "Lo sport non è solo il calcio, e il calcio non è solo la Serie A. Lavoratori dello sport? Non c’era nessuna garanzia prevista nel Decreto di marzo, abbiamo inserito una norma per loro per estendere il bonus dei 600 euro anche a loro. Tutti coloro che hanno fatto domanda a Sport e Salute riceveranno il bonus. Inoltre, questa settimana sarò attivo presso l’Istituto per il Credito Sportivo un fondo di 100 milioni di euro per tutte le associazioni e le società dilettantistiche".

SPORTAL.IT | 27-04-2020 08:23