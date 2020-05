Spadafora spinge per i gol della Serie A in chiaro

Il ministro dello Sport Spadafora, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, spinge per avere Diretta Gol in chiaro: "Serve un decreto legge, non certo per dpcm. Senza un provvedimento governativo difficilmente Sky e le tv potrebbero risolvere il problema. Sarebbe una violazione del contratto di licenza".

Lo stesso Spadafora fa già sapere anche le piattaforme televisive dove andrebbero in onda i gol della Serie A in chiaro: "Su Tv8 o su canale 26. Bisogna trovare una soluzione per le partite che ha in esclusiva Dazn".

SPORTAL.IT | 27-05-2020 08:44