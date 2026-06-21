Spagna-Arabia Saudita, Oyarzabal oscura il ritorno di Yamal: il killer silenzioso di De La Fuente che incide quanto Haaland  

Inventato centravanti dal c.t., il 29enne della Real Sociedad è un elemento chiave per la nazionale iberica che però raramente viene esaltato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lamine Yamal ha segnato il suo primo gol ai Mondiali, ma il vero protagonista del successo della Spagna sull’Arabia Saudita è stato Mikel Oyarzabal, con 2 gol e un assist: il basco è un killer silenzioso che in questa stagione ha inciso in nazionale come Erling Haaland con la Norvegia.

Spagna-Arabia: Yamal segna, Oyarzabal trascina

Com’era quella storia del calabrone che non ha la struttura per volare, ma vola lo stesso? Ecco, Mikel Oyarzabal è il calabrone della Spagna di c.t. Luis De La Fuente, un attaccante letale che, in realtà, non sarebbe neanche un attaccante: nella Real Sociedad, l’unico club in cui ha giocato nella sua carriera, fa il trequartista, sull’esterno o in posizione centale, ma quando veste la maglia “roja” della Nazionale si trasforma in un bomber implacabile.

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Nel 4-0 contro l’Arabia Saudita i tifosi della Spagna hanno assistito al primo gol ai Mondiali di Lamine Yamal, ma è stato Oyarzabal a fare a fette la difesa avversaria: suo l’assist per il “niño” del Barcellona, poi la doppietta che ha chiuso la gara.

Il record negativo con Capo Verde

E dire che i Mondiali 2026 di Oyarzabal erano iniziati nel peggiore dei modi: nel clamoroso 0-0 della Spagna all’esordio contro Capo Verde il 29enne della Real Sociedad aveva stabilito un record negativo, toccando il suo primo pallone soltanto al 30’. Tutt’altra storia oggi, Oyarzabal ha dimostrato quanto il suo talento possa pesare negli ultimi 16 metri per la Spagna e ha dato ragione a De La Fuente, che ha insistito su di lui nonostante le critiche.

Oyarzabal sorpassa Butragueño

Da quando è diventato commissario tecnico, l’allenatore l’ha infatti scelto come centravanti della sua nazionale, sviluppando quella che era stata un’intuizione di Luis Enrique, un altro dei seguaci della scuola del falso nove. Sotto De La Fuente Oyarzabal ha iniziato a segnare con continuità, esplodendo nell’ultimo biennio: ora conta 27 gol in 55 presenze – ha sorpassato Emilio Butragueño ed è a un gol a Fernando Morientes – ma 14 sono arrivate nelle ultime 13 gare della Spagna.

Il kiler silenzioso decisivo come Haaland

Nella stagione che si sta concludendo con i Mondiali, in particolare, il peso di Oyarzabal è stato enorme: il 29enne nato a Eibar ha messo insieme 16 tra gol e assist in 10 presenze (11 le reti, 5 i passaggi vincenti), tenendo di fatto il passo di un marziano come Erling Haaland, che nell’annata 2025/26 è a quota 18 (14 gol e 3 assist) con la Norvegia.

A differenza del bomber del City, Oyarzabal è molto meno celebrato, anzi: il basco è un killer silenzioso che finisce sempre nella lista dei peggiori appena la Spagna compie un passo falso. Lui sembra abituato a questo ruolo – “Mi sento bene con i miei compagni, alla fine nel calcio la gente parla e non ci puoi fare niente”, ha detto dopo la gara con l’Arabia – e forse a De La Fuente lo scarso clamore attorno al suo rendimento va benissimo: in pochi hanno ancora capito che Oyarzabal è l’arma segreta che può portare la Spagna in cima al mondo.