Spagna-Argentina, Adani senza voce o costretto ad abbassare i toni? I dubbi del web. Gaffe di Rimedio sull'inno spagnolo

Commento atipico per Lele Adani, costretto a vivere la finale da comprimario dopo gli show, spesso a favore di Messi e compagni, di queste settimane. È senza voce o c'è di più?

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Sembra un Lele Adani molto diverso dal solito quello che commenta per la RAI la finale Mondiale tra Spagna e Argentina. Dopo settimane al centro del dibattito pubblico per via delle sue telecronache urlate e sopra le righe, l’ex difensore chiamato al commento tecnico dell’ultimo atto della Coppa del Mondo pare avere cambiato decisamente registro. Seguendo la partita, la sensazione è che Adani sia proprio a corto di voce, ma sul web c’è anche chi si domanda se il cambio di registro non sia, in un certo senso, “imposto” dall’alto. A inizio commento, impossibile non sottolineare la gaffe di Alberto Rimedio, sull’inno spagnolo.

La gaffe di Rimedio e Adani senza voce

Dopo un Mondiale vissuto ad alto volume, Daniele Adani è costretto a vivere la finale Spagna-Argentina con qualche decibel in meno. L’ultima gara della Coppa del Mondo 2026, introdotta dalla gaffe di Alberto Rimedio sull’inno spagnolo senza testo, la Marcia Reale: “I giocatori non cantano l’inno per scaramanzia”, vede l’ex difensore tra le altre di Inter, Fiorentina e Brescia si sente poco e si limita a sporadici interventi. Una cronaca diametralmente opposta a quelle che Adani ha abituato i telespettatori, soprattutto quando c’erano da raccontare le gesta di Lionel Messi e dell’albiceleste.

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L’ammissione di Adani a Notti Mondiali

Un indizio sul perché di questa scelta era arrivato giusto qualche giorno fa, quando al termine della semifinale in cui proprio l’Argentina aveva eliminato l’Inghilterra, lo stesso Adani a Notti Mondiali aveva ammesso di non avere più voce. E per chi ha assistito alla gara era facile comprenderne il motivo. Vale a dire, i gol di Enzo Fernandez e Lautaro a ribaltare il vantaggio inglese di Gordon.

Lo show in Inghilterra-Argentina

Tra un “Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, ma non lo puoi fare con Dios” e un “Non ci credo, non ci credo” urlati a squarcia gola e subito virali, le corde vocali di Adani a quanto pare alla fine sono state costrette ad alzare bandiera bianca e, così, nel commento più importante, il racconto che lo ha fatto apprezzare (o meno) dai telespettatori è costretto a lasciare spazio a una telecronaca forzatamente ovattata, per usare un eufemismo.

I dubbi del web

Sul web corre, però, il dubbio che dietro al cambio di registro di Adani ci sia una scelta della RAI di evitare ulteriori critiche. “Adani mi sembra un altro commentatore, devono avergli fatto un bello shampoo”, scrive un utente o ancora: “Dopo lo schifo che ha fatto a Qatar 2022 qualcuno gli avrà detto fi farla finita… altrimenti lo cacciano di nuovo per altri due anni…”. Di certo, ad aiutare Adani a non sforzare la voce ci ha pensato anche l’albiceleste protagonista di un primo tempo non certo esaltante, con la Spagna in controllo e mai in pericolo e, così, un tifoso sentenzia: “Adani che sta aspettando un gol dell’Argentina per scatenarsi”.