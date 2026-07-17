Bruciati il grande favorito Faghani e il polacco Marciniak, sarà lo sloveno Slavko Vincic, un europeo, a dirigere la finalissima dei Mondiali domenica a New York

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Grossa sorpresa per la designazione dell’arbitro della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina di domenica: bruciato il grande favorito, l’iraniano Faghani – che aveva diretto la finale del Mondiale per Club della scorsa estate – per la quarta volta nelle ultime cinque edizioni la Fifa ha scelto un europeo: nel 2010 toccò a Webb, nel 2014 a Rizzoli, nel 2018 all’argentino Pitana e nel 2022 al polacco Marciniak che pure era in pole per il bis. Stavolta è stato designato lo sloveno Vincic mentre il venezuelano Valenzuela dirigerà la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Fino ai quarti c’era ancora speranza per l’italiano Mariani che però è stato successivamente designato come IV uomo in semifinale.

Vincic preferito a Faghani e Sampaio

I precedenti con Argentina e Spagna

Chi è Slavko Vincic

Valenzuela per Francia-Inghilterra

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Vincic preferito a Faghani e Sampaio

Dopo che Turpin e Letexier, (Francia) Taylor ed Oliver (Inghilterra) erano stati “tagliati” per evitare conflitti di interessi visto che hanno le loro nazionali erano ancora in corsa tutto lasciava pensare che sarebbe stato scelto Faghani con in alternativa il brasiliano Sampaio ma la scelta è caduta su Vinčić che sarà affiancato dagli assistenti arbitri Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, anche loro sloveni. Il quarto uomo sarà Adham Makhadmeh della Giordania, mentre l’assistente arbitro di riserva sarà il suo connazionale Mohammad Alkalaf.

I precedenti con Argentina e Spagna

Vinčić ha un precedente relativamente recente con l’Albiceleste si tratta della storica sconfitta contro l’Arabia Saudita (1-2) ai Mondiali del Qatar 2022 , una partita in cui, su richiesta del VAR, furono annullati tre gol alla squadra allenata da Lionel Scaloni. La Spagna invece sorride. Vincic ha arbitrato cinque volte la Roja che con lui non ha mai perso : 2-2 contro la Colombia (2017), 0-0 contro la Svezia a Euro 2020, 2-1 contro l’Italia nelle semifinali della Nations League 2023 e due volte agli ultimi Campionati Europei: l’1-0 contro l’Italia a Gelsenkirchen e la vittoria per 2-1 contro la Francia in semifinale.

La finale dei Mondiali sarà la quarta partita che l’arbitro sloveno dirigerà ai Mondiali del 2026. Nella fase a gironi, ha diretto il pareggio per 1-1 tra Brasile e Marocco e la vittoria per 2-1 dell’Algeria contro la Giordania, nel girone che comprendeva anche l’Argentina. Nei sedicesimi di finale, ha arbitrato la vittoria per 2-0 del Messico contro l’Ecuador; in quest’ultima partita, ha espulso Piero Hincapié dell’Ecuador per essersi coperto la bocca durante un alterco con Santiago Giménez.

Chi è Slavko Vincic

Slavko Vinčić, 46 anni, nato il 25 novembre 1979 a Maribor, è considerato il miglior arbitro del suo paese. Arbitra a livello internazionale dal 2010 e vanta una vasta esperienza in partite di alto profilo, come la semifinale di Nations League del 2023 tra Spagna e Italia e la finale di Champions League del 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund. La sua carriera, tuttavia, è stata macchiata da un incidente fuori dal campo che ha suscitato grande scalpore. Nel 2020, durante la pandemia, è stato ucciso nel corso di un’operazione di polizia in Bosnia ed Erzegovina, durante un raid contro un giro di prostituzione, traffico di droga e vendita illegale di armi, sebbene sia stato rilasciato poche ore dopo senza che venissero formulare accuse e dopo essere stato interrogato come testimone.

Vincic è stato trovato in una baita nella città di Bijeljina, durante un raduno che si era svolto nonostante le rigide restrizioni sanitarie. Nello stesso luogo sono stati sequestrati una grossa somma di denaro, armi e una quantità significativa di cocaina. “Ho accettato un invito a pranzo, e si è rivelato il mio più grande errore. Me ne pento ancora. Ero seduto a un tavolo. All’improvviso è arrivata la polizia, e quello che è successo è successo. Non ho nulla a che fare con il gruppo che è stato arrestato e fermato. La polizia ci ha portati in centrale, abbiamo rilasciato dichiarazioni come testimonianze, e quando si sono resi conto che non li conoscevamo nemmeno, ci hanno lasciato andare. È stato il più grande errore della mia vita”, ha commentato in seguito. Dopo essere stato rilasciato senza accuse, lo sloveno ha ricevuto il pieno appoggio della federazione calcistica del suo paese e ha continuato la sua carriera senza sanzioni, diventando infine uno degli arbitri più stimati da UEFA e FIFA.

Vinčić, ha diretto un totale di 512 partite, nelle quali ha mostrato 2130 cartellini gialli e 116 cartellini rossi, oltre ad aver assegnato 120 rigori.

Valenzuela per Francia-Inghilterra

Per la finale di domani ci sarà invece Valenzuela, coadiuvato dagli assistenti Urrego e Moreno con Jayed IV uomo A 42 anni, Jesús Valenzuela arbitra la sua seconda Coppa del Mondo . Arbitro FIFA dal 2013, il venezuelano disputa la sua sesta partita in un Mondiale e vanta esperienza sia nella fase a gironi che in quella a eliminazione diretta. Nell’edizione del 2022, in Qatar, ha arbitrato il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Stati Uniti nella fase a gironi, nonché la vittoria per 3-1 della Francia sulla Polonia negli ottavi di finale, ricoprendo poi il ruolo di quarto ufficiale nella semifinale tra Francia e Marocco. Ai Mondiali del 2026 ha arbitrato le partite tra Australia e Turchia nella fase a gironi, Bosnia ed Erzegovina e Qatar , sempre nella prima fase, e la partita tra Costa d’Avorio e Norvegia , valida per gli ottavi di finale. Oltre alla sua partecipazione ai Mondiali, Valenzuela è uno degli arbitri più esperti della CONMEBOL . In carriera ha diretto cinque partite di Copa América , comprese le semifinali dell’edizione 2021. Il venezuelano ha inoltre diretto le finali della Copa Sudamericana nel 2020 e nel 2023, le finali della Recopa Sudamericana nel 2022 e nel 2025, le semifinali della Copa Libertadores nel 2023, 2024 e 2025, nonché la finale della Coppa Intercontinentale FIFA nel 2024 ei quarti di finale della Coppa del Mondo per club nel 2025.