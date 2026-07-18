Nessun intervallo extra nella finale del Mondiale: la Fifa comunica a Spagna e Argentina l'allungamento effettivo della pausa. Tutte le star dell'halftime show

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Tutto pronto al MetLife Stadium in New Jersey per l’ultimo atto di questo Mondiale nord americano. Spagna e Argentina si sfideranno in finale dopo il torneo più lungo di sempre, quello con più squadre partecipanti e, molto probabilmente, quello con più polemiche in assoluto, riuscendo nell’impresa di superare l’ultima edizione qatariota. Dagli attacchi per i compensi dall’hydratration break e quanto influiscono sulla partita, fino all’espulsione revocata di Balogun. Quella nata negli ultimi giorni riguardava proprio l’ultimo atto del torneo più importante al mondo, ma la Fifa ha smentito.

Tutte le star dell’halftime show della finale

Negli scorsi giorni erano iniziate a circolare voci circa un allungamento extra dell’intervallo nella finale tra Spagna e Argentina, con l’unico scopo di dare più spazio all’halftime show. Tra primo e secondo tempo, la Fifa, nella terra dello sport spettacolarizzato, non ha potuto che inserire un parterre di cantanti di altissimo livello. Oltre al pre partita con Tom Cruise, Laura Pasini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e Jennifer Hudson che interpreterà l’inno nazionale del Paese ospitante, tra primo e secondo tempo scenderanno sul terreno di gioco Madonna, Shakira, la kpop band coreana BTS e Justin Bieber. Un evento enorme, curato dal cantante e frontman dei Coldplay Chris Martin. Proprio per uno show del genere, le voci ipotizzavano che la Fifa stesse pensando di allungare l’intervallo facendolo diventare di quasi mezz’ora.

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Finale Mondiali, quanto durerà l’intervallo

Ma la Fifa ha prontamente smentito tutto comunicando a Spagna e Argentina l’effettiva durata dell’intervallo e dell’halftime show. I cantanti e i vari artisti avranno 11 minuti per esibirsi sul terreno di gioco, mentre l’intervallo in totale sarà di 17 minuti, solamente due minuti in più rispetto al normale. In quei sei minuti di differenza tra show e intervallo, sono comprese le operazioni di montaggio e smontaggio di tutta la scenografia. Da includere anche i tempi per l’irrigazione del campo. Il palco e le varie scenografie saranno installate a tempo record nel terreno di gioco, che già nei giorni scorsi ha dato prova di essere particolarmente secco. La Fifa ha assicurato che il campo sarà in perfette condizioni di idratazione, un aspetto che influirà molto sulla partita della Spagna, che fa della fluidità di gioco uno dei suoi punti fermi.

Le parole di Infantino

Nessun cambiamento per quanto riguardano le tante discusse hydratration break: rimarranno due, una a metà primo tempo e l’altra a metà della seconda frazione di gioco. Relativo all’halftime show, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato così: “Mentre il mondo si unisce per la partita di calcio più importante della storia, questo spettacolo rivoluzionario celebrerà il calcio, la musica e i nostri valori condivisi, garantendo un’eredità che andrà oltre il fischio finale”.