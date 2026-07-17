Spagna-Argentina macchina da soldi: la FIFA e Infantino inaugurano le conferenze e le foto pre finale a pagamento

La FIFA e e il suo presidente inaugurano le conferenze stampa a pagamento: De la Fuente e Scaloni parleranno al Javits Center. Costi alle stelle per i tifosi

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La finale della Coppa del Mondo 2026 che vedrà contrapposte la Spagna di Lamine Yamal e l’Argentina di Lionel Messi si trasforma ancora di più in una macchina da soldi per la FIFA. Il massimo organo del calcio mondiale, guidato da Gianni Infantino, ha scelto infatti di varare in concomitanza della gara in programma alle 21 italiane di domenica due iniziative destinate a far discutere a lungo. Nascono, infatti, le conferenze stampa e i selfie con i campioni a pagamento.

L’ultima trovata della FIFA: la conferenza stampa a pagamento

La FIFA inaugura un nuovo modo (molto Americano) di vivere appieno e ancora più da vicino la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. I tifosi avranno, infatti, la possibilità di assistere alle conferenze stampa di presentazione della gara tenute dai commissari tecnici delle due nazionali, che come si legge sui profili social del Mondiale dovrebbero avere al loro fianco i due capitani, Rodri e Lionel Messi.

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Per permettere ai tifosi di prendere parte alla conferenza stampa show e “unificata”, la FIFA ha deciso eccezionalmente di far parlare due ct, Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, 24 ore prima rispetto a una conferenza stampa canonica. A rendere ancora più speciale l’evento rinominato Fanatics Fest Nyc, la cornice dell’imponente auditorium del Javits Center di New York.

Prezzi da capogiro

A far storcere il naso a molti e a scatenare le polemiche – già in atto da settimane, per il costo dei biglietti della finale – sono i prezzi che i tifosi dovranno sborsare per assicurarsi un posto nell’auditorium. I prezzi partono, infatti, dai 70 euro per gli adulti e 30 per i bambini. Con molta probabilità, nel prezzo del biglietto sarà compresa anche la possibilità di rivolgere una domanda ai ct o ai giocatori, anche se la cosa pare oggettivamente complicata da gestire, anche solo per la presenza (e la precedenza) di giornalisti da tutto il mondo.

Oltre 150 euro per una foto con Infantino

I tifosi avranno anche modo di ammirare da vicino campioni del passato come Beckham, Kakà e Roberto Carlos e scattare anche delle foto con loro. Per un selfie, però, occorrerà pagare una tariffa extra. Basti pensare che per farsi fotografare con Rio Ferdinand ci vorranno 150 euro, mentre per immortalare l’incontro con il mitico portiere di Capo Verde, Vozinha, ne dovrebbero “bastare” 100. E, per una cifra ancora superiore ai 150 per la leggenda inglese, si potrà scattare una foto con lo stesso Infantino. A nostro avviso, esistono modi certamente migliori per spendere i propri soldi…