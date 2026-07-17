La FIFA introduce una novità storica: i campioni del mondo riceveranno 30 anelli d’oro celebrativi con pietre preziose in stile NBA, oltre al premio più ricco di sempre

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Il montepremi più ricco di sempre per il Mondiale più grande della storia. La prima edizione della Coppa del Mondo a 48 squadre è ormai arrivata al capitolo finale. Restano soltanto gli ultimi due appuntamenti: la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra e l’atto conclusivo del MetLife Stadium tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio. Chi alzerà il trofeo si porterà a casa un premio senza precedenti: un prize money da record e, per la prima volta, anche un esclusivo anello celebrativo in oro ispirato alla tradizione NBA. La novità, in pieno stile americano, è stata annunciata dalla FIFA, che ha svelato le prime immagini del prezioso riconoscimento.

Spagna-Argentina, quanto guadagna chi vince? Montepremi record

La finale di New York mette in palio il trofeo dei sogni e, come vi abbiamo raccontato, anche il Pallone d’Oro: Messi, Yamal e un terzo incomodo si contendono il prestigioso riconoscimento, insidiando le due stelle di Argentina e Spagna. Ma non è tutto: la squadra che solleverà la Coppa del Mondo si aggiudicherà anche un montepremi da record.

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Come già annunciato dal presidente Gianni Infantino, la FIFA ha stanziato un montepremi complessivo da 750 milioni di euro, il doppio rispetto a quello dell’edizione disputata quattro anni fa in Qatar. La nazionale campione del mondo incasserà 50 milioni di dollari, pari a circa 43,11 milioni di euro, mentre alla seconda classificata andranno 33 milioni di dollari, ovvero 28,45 milioni di euro.

Il confronto con il Mondiale in Qatar: quanto aveva vinto l’Argentina

L’aumento rispetto al premio assegnato ai campioni del 2022 è significativo. In Qatar, infatti, l’Argentina aveva conquistato 42 milioni di dollari: otto milioni in meno rispetto alla cifra prevista per la vincitrice del Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Anche la finalista sconfitta potrà comunque contare su un incremento importante: la seconda classificata riceverà 33 milioni di dollari, contro i 30 milioni assegnati quattro anni fa.

Francia-Inghilterra, i premi per le deluse: quanto vale il terzo posto

Sabato 18 luglio andrà in scena la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, le due grandi deluse delle semifinali. Per entrambe sarà il momento dei bilanci: la Francia si prepara al cambio della guardia in panchina, con Deschamps destinato a lasciare spazio a Zidane, mentre in Inghilterra Tuchel, nonostante le critiche dopo la sconfitta contro l’Argentina, vuole proseguire il proprio progetto in vista dei prossimi Europei. A rendere meno amaro il finale di torneo ci sarà comunque un premio significativo: la terza classificata riceverà 29 milioni di dollari (circa 25 milioni di euro), mentre alla quarta andranno 27 milioni di dollari (23,28 milioni di euro).

La novità stile NBA: 30 anelli d’oro esclusivi ai vincitori

La FIFA guarda alla tradizione dello sport americano e introduce una novità assoluta nel calcio mondiale. I campioni del mondo riceveranno infatti 30 esclusivi anelli d’oro, sulla scia di quanto accade in NBA, NFL, NHL e nelle World Series di baseball. La consegna avverrà davanti a Donald Trump, atteso sugli spalti per la finale tra Spagna e Argentina. Gli esemplari prodotti saranno 2.026: 30 destinati ai vincitori e gli altri 1.996 messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo.

Quanto valgono gli anelli d’oro

La FIFA ha già svelato il design del prezioso riconoscimento: su un lato compare il trofeo della Coppa del Mondo, mentre l’altro sarà personalizzato con i simboli della nazionale vincitrice. Ogni pezzo sarà numerato, realizzato su misura e accompagnato da un certificato di autenticità. Non esiste ancora una valutazione ufficiale del loro valore, ma il quotidiano spagnolo AS ha provato a stimarne il prezzo. La presenza di numerose pietre preziose potrebbe portare ogni esemplare a raggiungere un valore vicino ai 150 mila dollari. E se la FIFA decidesse di non riproporre l’iniziativa nelle prossime edizioni della Coppa del Mondo, questi anelli potrebbero trasformarsi in pezzi da collezione dal valore ancora più elevato.