Otamendi se la prende con Rodri e Laporte per alcune dichiarazioni contro l'Argentina riportate dai quotidiani spagnoli prima della finale: cosa ha detto il difensore

Finale incandescente a New York. La Spagna ha vinto i Mondiali, all’Argentina la frustrazione per una sconfitta arrivata al termine della peggiore partita disputata dall’Albiceleste in questa edizione. Al triplice fischio saltano i nervi a Paredes e poi a Otamendi , che se la prende con Rodri e Laporte per alcune dichiarazioni anti-argentine rilasciate dai due prima della finale.

Argentina spinta e furiosa

Lo sfogo di Otamendi contro Rodri

Le dichiarazioni anti-Argentina di Laporte

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Argentina spinta e furiosa

Alla fine, all’Argentina sono saltati i nervi . La serenità e la garra che ha contraddistinto la corsa dell’Albiceleste, alla finale dei Mondiali , con tanto di vittorie in rimonta contro l’Egitto agli ottavi di finale e l’Inghilterra in semifinale e di faticosi successi arrivati ​​​​​​soltanto ai supplementari contro Capo Verde e Svizzera , è svanita sotto i colpi di una Spagna più forte e atleticamente più pronta per una partita del genere.

L’espulsione di Enzo Fernandez nel recupero del secondo tempo regolamentare , quella di Paredes per la baruffa a fine partita con Eric Garcia e Pedri , malmenati dall’ex Roma e Juventus, hanno fatto da contorno al confronto tra Nicolas Otamendi e Rodri , accusato dall’argentino di essersi lamentato per tutta la settimana dell’arbitraggio e, secondo lui, di aver condizionato la direzione di gara dello sloveno Vincic .

Lo sfogo di Otamendi contro Rodri

“ Comincia a parlare di meno, idiota ”, ha urlato Otamendi a Rodri , come ripreso dai quotidiani spagnoli As e Marca . La rabbia del difensore argentino non s’è placata: ” Hai pianto tutta la settimana, tu e Laporte . Non è giusto. Ti lamentavi degli arbitri, amico “. Stupito, Rodri ha ribattuto provando a calmare l’avversario, usando un tono amichevole, quasi dispiaciuto per quanto stava accadendo, in quel momento, sul rettangolo di gioco, dove tra scene di giubilo spagnole si consumava il triste addio alla Nazionale argentina di Lionel Messi .

“ Lo rispetto ”, ha risposto Rodri. Ma Otamendi lo ha incalzato: “ Ma non dovresti parlare per primo ”. Poi l’argentino ha indicato Aymeric Laporte alle spalle del centrocampista del Manchester City, sfogandosi ancora: “ Non hai visto cosa ha detto questa settimana? ”, mentre Oyarzabal s’avvicinava ai due provando una sorta di mediazione, andata a vuoto.

Perché Rodri, per far sbollire la rabbia di Otamendi, ha preso e si è allontanato dall’avversario , visibilmente sbalordito dal suo sfogo, per evitare di accentuare la tensione emotiva dell’argentino, evidentemente provato dal risultato del campo e dalle fatiche accumulate durante il percorso verso la finale.

Le dichiarazioni anti-Argentina di Laporte

Ma quali sono state le dichiarazioni incriminate , sulle quali Otamendi ha montato la discussione con Rodri? L’argentino si riferisce al commento di Laporte sull’aggressività dell’Argentina e di eventuali preoccupazioni degli spagnoli in vista della finale.

Il difensore ha risposto con un pizzico di sarcasmo : ” Non sono affatto preoccupato dell’aggressività nel contesto calcistico, se è tollerata e l’arbitro fa il suo lavoro. È vero che nelle ultime partite abbiamo visto cose che ci hanno sorpreso molto, azioni lasciano impunite, soprattutto con l’Argentina , una squadra che incute timore “.

Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare Otamendi , difensore spigoloso e arcigno, che fa della fisicità e dell’aggressività sportiva i suoi marchi di fabbrica, scaturendo il battibecco a caldo finito sulle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, accanto al trionfo della squadra di De la Fuente , che ha bissato la vittoria agli Europei del 2024 con un bis assolutamente meritato.