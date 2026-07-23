“Spagna-Argentina si deve rigiocare”, la richiesta alla Fifa e c’è chi chiede la squalifica a vita per Messi e compagni

In Sudamerica non hanno ancora mandato giù la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna: una raccolta firme chiede una nuova sfida: “Condotta corrotta dell’arbitro”

La finale dei Mondiali non è ancora finita, almeno non per qualcuno che a distanza di giorni dall’epilogo del match tra Spagna e Argentina non vuole arrendersi all’evidenza di quanto espresso in campo. La richiesta che è arrivata alla Fifa è quella di rigiocare la partita perché l’arbitro avrebbe avuto una “condotta corrotta”, ovviamente le possibilità che una tale ipotesi sia presa in considerazione è pari allo zero ma testimonia la reazione in Sudamerica per quanto avvenuto domenica scorsa al Metlife in New Jersey.

La petizione dei tifosi dell’Argentina

Il regno di Messi è finito tra le lacrime. Il numero 10 ex Barcellona, dopo il Mondiale vinto in Qatar, sembrava pronto a entrare definitivamente nel solco delle leggende con la seconda Coppa del Mondo consecutiva. In Argentina non era una speranza, si è trasformata quasi in un’attesa con Leo che ha assunto i contorni di una divinità. E quando il sogno è stato spezzato dalla Spagna nei supplementari della finale, le reazioni sono state le più disparate.

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Dopo le lacrime, è arrivato anche un tentativo estremo con alcuni tifosi argentini che hanno deciso di lanciare una petizione sulla piattaforma Change.org dove hanno ricevuto migliaia di firme, per fare rigiocare la partita. Il motivo: “La finale è stata macchiata dalla controversa e corrotta condotta dell’arbitro che secondo le prove video sarebbe stato corrotto per influenzare l’esito della partita. Diversi video che stanno circolando mostrano decisioni arbitrali che hanno chiaramente favorito una squadra rispetto all’altra”. Al momento le firme per la ripetizione del match hanno raggiunto quota 100mila.

Cosa dice il regolamento

Una richiesta tanto assurda forse da non dover essere nemmeno presa in considerazione. La cosa più incredibile però è che il regolamento Fifa non prevede una fattispecie del genere. L’articolo 20 del Codice disciplinare della Fifa, infatti, sancisce che nel caso un giocatore o un dirigente si rende responsabile di comportamenti a influenzare l’andamento di un match, “la società o l’associazione di appartenenza potrà essere sanzionata con la perdita a tavolino della partita in questione”. Quindi l’ipotesi di rigiocare la partita, anche nel caso di gravi illeciti sportivi, non è prevista nel regolamento della FIFA che in una situazione del genere, decisamente al limite, al massimo potrebbe consegnare direttamente la coppa all’Argentina: un passo oltre la fantascienza.

Messi e compagni squalificati a vita

Il comportamento della nazionale argentina dopo la sconfitta con la Spagna è finito al centro delle critiche negli ultimi giorni. Messi e compagni si sono resi protagonisti di gesti antisportivi nel corso del match ma soprattutto alla fine. E sempre in tema di petizioni ne arriva anche una contro l’Albiceleste. La petizione che nasce da un’iniziativa popolare ha raccolta oltre 23 milioni di firme nel corso di meno di una settimana e chiede la squalifica a vita dalla Coppa del Mondo della nazionale argentina. I Mondiali sono finiti, le ruggini restano così come le petizioni con le richieste più assurde.