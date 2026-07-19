Spagna-Argentina, formazioni ufficiali finale: Yamal dal 1', Messi con Alvarez, Lautaro ancora in panchina

La splendida cornice del MetLife Stadium di New York fa da spettacolare palcoscenico per l’ultimo atto del Mondiale 2026. Una Coppa del Mondo che non ha mancato di regalare sorprese e che, dopo 103 incontri disputati e 307 gol messi a segno, ha condotto Spagna e Argentina a novanta minuti (e oltre) dal titolo. Le stelle, ovviamente, non mancano, a partire da Lionel Messi e Lamine Yamal, regolarmente in campo nonostante i dubbi sulla sua forma fisica degli ultimi giorni.
- Spagna-Argentina, giù il sipario sul mondiale 2026
- Spagna, Yamal regolarmente in campo: De la Fuente
- Argentina, Lautaro ancora dalla panchina: le scelte di Scaloni
- Spagna-Argentina: le formazioni ufficiali
Spagna-Argentina, giù il sipario sul mondiale 2026
Da una parte la nazionale di De la Fuente, solida e cinica, prima nel Gruppo H con Capo Verde, Uruguay e Arabia Saudita e capace poi di eliminare ai sedicesimi l’Austria con un netto 3-0. Agli ottavi e ai quarti sono invece cadute rispettivamente 1-0 e 2-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e il Belgio, entrambe punite da una rete di Merino all’ultimo respiro. Autorevole e meritato, infine, il successo 2-0 in semifinale contro la Francia, indicata da molti come la favorita per il titolo.
Dall’altro lato della barricata, l’Argentina cerca la riconferma. Le uniche due nazionali a riuscirci sono state l’Italia e il Brasile. Spinta dalle giocate di Lionel Messi la selección ha superato a punteggio pieno il Gruppo J, battendo Austria, Algeria e Giordania. Nella fase a eliminazione diretta, l’albiceleste ha superato 3-2 e non senza difficoltà Capo Verde ed Egitto, per poi andare a imporre 3-1 ai supplementari contro la Svizzera e piegare l’Inghilterra – terza dopo la spettacolare finalina con la Francia – in semifinale con l’incornata di Lautaro in pieno recupero.
Spagna, Yamal regolarmente in campo: De la Fuente
Sospiro di sollievo per Luis de la Fuente, che potrà contare su Yamal. Il talento del Barcellona, che fino a questo momento non è ancora riuscito pienamente a lasciare la propria firma sul Mondiale, è regolarmente in campo dopo gli allenamenti saltati in settimana. Come confermato dal Ct della Roja, Lamine “sta bene”.
E, allora, spazio a lui alle spalle di Oyarzabal insieme a Buena e a Dani Olmo. In mediata è ancora una volta Fabian Ruiz a gestire le operazioni in coppia con Rodri, mentre in difesa, davanti alla porta di Unai Simon agiranno Cubarsi e Laporte con Cucurella e Pedro Porro sugli esterni.
Argentina, Lautaro ancora dalla panchina: le scelte di Scaloni
Nessun problema di formazione per Scaloni, che costruisce il suo 4-4-2 attorno a Lionel Messi, indicato come seconda punta, ma libero di spaziare liberamente in ogni zona del campo. Al suo fianco, spazio a Julian Alvarez, con Lautaro Martinez ancora in panchina. In mediana ci sono De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, con la novità Nico Gonzalez, preferito a Peredes.
L’altra novità di formazione il Ct dell’albiceleste la regala in difesa dove al posto di Molina agisce Montiel. Sull’altra fascia gioca Tagliafico, mentre il duo di centrali è quello titolare, con Romero e Lisandro Martinez. Porta difesa, ovviamente, dal “Dibu” Emiliano Martinez, che resta nei radar della Juventus nonostante l’ultima frenata.
Spagna-Argentina: le formazioni ufficiali
- Spagna (4-2-3-1): Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: Luis de la Fuente
- Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct: Lionel Scaloni