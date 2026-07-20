Spagna-Argentina, il mondo fischia l’Albiceleste: “Criminali violenti e spregevoli”

L'Argentina esce dalla finale del Mondiale con la reputazione distrutta a livello globale, tra la rissa di Paredes e il comportamento al momento della premiazione

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Anche il Mondiale 2026 è stato messo alle spalle. Dopo il torneo con il numero di nazionali partecipanti più alto di sempre, la Spagna si è laureata campione del Mondo, per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse alzano la coppa al cielo a New York grazie alla vittoria in finale contro l’Argentina per 1-0 grazie al gol di Ferran Torres. Se c’è qualcosa che non è mai mancato in questo Mondiale, quella sicuramente è la vena polemica, e la finale non è stata da meno. Una partita durissima, con due facce, con l’Albiceleste che esce dal campo del New York New Jersey Stadium con la reputazione distrutta a livello globale.

Una finale a due facce: Spagna inarrestabile, Argentina pessima

La sfida è stata vera, a tratti cruda e a tratti ogni oltre limite, ma con due facce. Da una parte la Spagna che ha continuato sempre a giocare a calcio Tranne qualche passaggio a vuoto nel finale dei supplementari, la squadra di De La Fuente ha sovrastato l’Argentina in tutto e per tutto con un gioco fluido e bella da vedere, che ha dato i suoi risultati. Mentre Messi e compagni hanno fatto i primi tiri in porta della partita solamente alla fine dei 120 minuti. Una partita costantemente in difesa della squadra di Scaloni, che non è mai riuscita a mettere in difficoltà la Spagna. Una lettura di gioco estremamente difensiva, specialmente dopo l’espulsione di Enzo Fernandez per doppia ammonizione. La punta dell’iceberg di un comportamento a tratti antisportivo in capo degli argentini. Botte da orbi in qualsiasi parte e contro qualsiasi giocatore spagnolo.

Il comportamento indegno di Paredes e degli argentini

Ma la vera disgrazia per la reputazione dell’Argentina arriva dopo il triplice fischio. Durante i festeggiamenti meritati della Spagna, Leandro Paredes, ammonito durante la partita e più volte graziato da Vincic, si scaglia senza motivo contro Rodri e lo afferra per il collo. Alcuni giocatori vedono la scena e vanno a difendere il capitano, allora Paredes se la prende anche con Eric Garcia e atterra Gavi con un calcio. È dovuto intervenire anche Scaloni per sedare gli animi del suo centrocampista. Si scatena una rissa durante il momento più felice per il popolo spagnolo, uno spettacolo indegno che non poteva non essere sanzionato: Vincic lo espelle, ma quelle immagini rimarranno negli occhi di tutti. La squadra campione del mondo in carica che non riesce a sostenere il peso di una prestazione indegna e del passaggio di consegne ai rivali.

Dopo quanto accaduto, ha fatto discutere il comportamento degli argentini anche durante la premiazione della Spagna. Da tradizione, i secondi classificati riservano il pasillo de honor alla squadra vincitrice e rimane lì durante la premiazione. Ma la squadra di Scaloni ha deciso di no: dopo aver ritirato la medaglia per il secondo posto, è andata direttamente a salutare i tifosi che li hanno seguiti durante il torneo, dando le spalle al palco dove Rodri stava alzando la Coppa del Mondo.

Argentina, reputazione distrutta in tutto il mondo

Un comportamento che di certo non è passato inosservato a livello globale. I giornali di tutto il mondo hanno festeggiato la vittoria della Spagna, attaccando l’atteggiamento degli argentini. Il Telegraph titola: “La Spagna vince la Coppa del Mondo, un trionfo del calcio sulla criminalità argentina”. Dall’Inghilterra arrivano i titoli più aggressivi, come da tradizione e visto quanto successo nella semifinale tra i Three Lions e l’Albiceleste. La BBC scrive: “La Spagna vince meritatamente una finale tremendamente deludente”. Mentre il Times: “Il metodo della Spagna prevale sulla follia dell’Argentina in una finale infuocata”. Il quotidiano portoghese A Boia riserva lo spazio a Messi: “Un campione irriconoscibile rinuncia al suo status, anche senza rabbia”. Mentre la Bild: “Gioia ed estasi per la Spagna, dolore e lacrime per Messi e l’Argentina”.

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