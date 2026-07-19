Spagna-Argentina, la carica dei campioni: "Per Maradona, per le Malvinas e per Messi". Da brividi

L'Argentina sogna il bis mondiale e carica l'ambiente con un filmato ricco di emozioni in vista della finale contro la Spagna.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Argentina si prepara a vivere una giornata che può entrare nella storia del calcio mondiale. La finale del Mondiale 2026 contro la Spagna rappresenta l’occasione per conquistare il secondo titolo consecutivo, un’impresa che manca da ben 64 anni. Alla vigilia della sfida, la Federazione argentina ha pubblicato un video emozionale che ha già conquistato milioni di tifosi. Un messaggio ricco di riferimenti alla storia dell’Albiceleste, a Diego Armando Maradona, a Lionel Messi e persino alla questione delle Isole Malvinas.

Un video che accende l’orgoglio argentino

La Federcalcio argentina (AFA) ha scelto un filmato dal forte impatto emotivo per accompagnare la nazionale verso la finale contro la Spagna. Sulle note della celebre colonna sonora di Rocky, il video ripercorre il cammino della Selección e celebra lo spirito di un gruppo che non si accontenta dei successi già conquistati. “Perché non ci accontentiamo mai di ciò che abbiamo ottenuto. Andiamo a prenderci tutto“, è il messaggio che accompagna le immagini, trasformando l’attesa della finale in una vera dichiarazione d’intenti.

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Messi al centro del racconto della Selección

Il protagonista assoluto del video è Lionel Messi, mostrato sia nelle immagini della sua infanzia sia nelle ultime imprese con la maglia dell’Argentina. La narrazione lo definisce “il migliore del pianeta”, sottolineando la sua capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà e di continuare a incantare il mondo anche a 39 anni. Accanto al capitano, incensato anche dal rivale Mbappé, trovano spazio anche i compagni di squadra, simbolo di un gruppo costruito sul sacrificio, sul talento e sull’attaccamento alla maglia albiceleste.

Da Maradona alle Malvinas: il richiamo alla storia

Tra i passaggi più emozionanti del filmato ci sono i riferimenti alle grandi figure della storia argentina. Le immagini di Diego Armando Maradona e dell’ex commissario tecnico César Luis Menotti si alternano a quelle dedicate ai caduti della guerra delle Malvinas. Compare anche la celebre bandiera con la scritta “Las Malvinas son argentinas”, esposta durante il torneo e diventata uno dei simboli più discussi del Mondiale. Un insieme di richiami che punta a rafforzare il senso di appartenenza e l’identità nazionale della Selección.

Il sogno del bis mondiale passa dalla Spagna

L’Argentina arriva all’ultimo atto del Mondiale con la possibilità di diventare la prima nazionale a confermarsi campione del mondo dopo 64 anni. Il video si conclude con un messaggio semplice ma potentissimo: “Signore e signori, eccoci… e andiamo a prenderci tutto“. Un invito rivolto ai giocatori e ai milioni di tifosi che sognano un’altra impresa storica. Contro la Spagna servirà la migliore versione della squadra di Lionel Scaloni, ma l’entusiasmo e la fiducia che accompagnano l’Albiceleste sembrano già da finale.