Il retroscena sul lenzuolo della polemica che rischia di costare caro alla nazionale Albiceleste: è opera di alcuni tifosi che l'hanno lanciato in campo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quel lenzuolo bianco con la scritta “Le Malvinas sono argentine” e che potrebbe costare una multa o anche qualche squalifica all’Argentina, dopo essere stato esposto da alcuni giocatori alla fine della semifinale con l’Inghilterra, ha una storia particolare. La rivela La Nacion che spiega chi ha avuto l’idea e cosa può succedere ora.

Chi ha esposto lo striscione in campo

L'iniziativa dei tifosi in hotel

Cosa è successo sugli spalti

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi ha esposto lo striscione in campo

Tutto è successo a fine gara, mentre i giocatori argentini festeggiavano la qualificazione davanti ai tifosi, Giovani Lo Celso si è chinato, ha raccolto un telone che era appena caduto sull’erba e lo ha srotolato. Cristian Romero e Lisandro Martínez si sono subito uniti a lui. Inequivocabile il messaggio: “Le Malvinas sono argentine”. In pochi minuti, l’immagine è diventata virale a dispetto del regolamento. Le autorità, infatti, avevano vietato l’ingresso nello stadio di qualsiasi striscione o bandiera che facesse riferimento al conflitto tra i due paesi dell’82 e ora la FIFA sta valutando una possibile sanzione per i giocatori che l’hanno esposto.

L’iniziativa dei tifosi in hotel

Ma dove si trova ora lo striscione? E’ rimasto con la squadra, ha trascorso la notte nell’hotel dove ha dormito l’Argentina ed è possibile che viaggi anche a New York per la finale. La Nacion ricostruisce i passaggi: nel loro hotel ad Atlanta, un gruppo di tifosi aveva deciso di infrangere il protocollo e portare allo stadio lo striscione polemico. Hanno tagliato un lenzuolo dell’albergo e hanno scritto lo slogan con una vernice spray nera.

Cosa è successo sugli spalti

Dopo aver aggirato i sistemi di sicurezza i tifosi hanno aspettato il finale della gara per esporlo e si sono posizionati dietro la porta dove Enzo Fernández e Lautaro avrebbero segnato i gol dell’epica remuntada. Mancavano solo pochi minuti al fischio finale quando un addetto alla sicurezza li ha annotati e ha cercato di allontanarli. Quando è stato detto loro che sarebbe stata chiamata la polizia, hanno deciso di “sacrificare” lo striscione prima che venisse confiscato e lo hanno lanciato in campo avvolto dentro una bottiglia di plastica.

Al termine dei festeggiamenti, i tifosi hanno cercato di recuperarlo, ma era troppo tardi. Un membro dello staff della squadra lo aveva già portato negli spogliatoi. A tranquillizzarlo è stato Patricio Auber, un membro dello staff, che ha pubblicato una storia su Instagram con la bandiera e un messaggio: ” A chi di competenza… È in buone mani! “.

Lo striscione potrebbe essere conservato insieme ad altri cimeli raccolti durante i Mondiali : palloni, maglie, gagliardetti e le targhe che l’AFA ha ricevuto da varie organizzazioni in riconoscimento della sua partecipazione al torneo ma non è escluso che venga portato anche a New York per la finale con la Spagna.